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Thể thao

Vì sao Xabi Alonso từ chối Liverpool?

  • Thứ ba, 14/7/2026 19:17 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Xabi Alonso có màn ra mắt Chelsea và chính thức trả lời báo chí trong buổi họp báo đầu tiên cùng CLB thành London.

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Chỉ ít tuần sau khi chính thức tiếp quản Chelsea, Xabi Alonso lần đầu giải thích vì sao chọn sân Stamford Bridge thay vì chờ cơ hội trở lại Liverpool, nơi từng gắn bó trong giai đoạn 2004-2009. Ảnh: Reuters.
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Alonso được Chelsea bổ nhiệm hồi tháng 5 và bắt đầu dẫn dắt đội bóng ngay trước khi Liverpool quyết định sa thải HLV Arne Slot chỉ hai tuần sau đó. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi vì sao cựu tiền vệ Tây Ban Nha không chờ cơ hội trở lại Anfield, nhất là khi ông từng nhiều lần được xem là ứng viên sáng giá cho chiếc ghế nóng của "The Kop". Ảnh: Reuters.
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Trước đó, Alonso cũng được liên hệ với Liverpool vào năm 2024 khi Jurgen Klopp chia tay đội bóng. Ông tiếp tục nằm trong danh sách ứng viên ở mùa hè năm nay khi tương lai của Slot trở nên bất ổn. Ảnh: Reuters.
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Một điểm đáng chú ý là Chelsea trao cho Alonso chức danh "manager" thay vì "head coach", đồng nghĩa với quyền hạn lớn hơn trong việc xây dựng đội bóng. Tuy nhiên, cựu HLV Bayer Leverkusen cho biết không quá quan tâm đến danh xưng. Ảnh: Reuters.
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Chia sẻ với BBC Sport, chiến lược gia người Tây Ban Nha nhấn mạnh: "Đó đơn giản là vấn đề thời điểm. Hôm nay tôi có mặt ở Stamford Bridge trong ngày làm việc đầu tiên và rất háo hức với thử thách này. Chelsea là một trong những CLB lớn nhất thế giới và tôi muốn gặt hái thành công tại đây". Ảnh: Reuters.
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Nhà cầm quân 44 tuổi nhấn mạnh mọi quyết định chuyên môn đều được đưa ra theo cơ chế phối hợp giữa ban huấn luyện và bộ phận thể thao. Theo Alonso, điều quan trọng nhất là tất cả cùng hướng tới mục tiêu chung và chịu trách nhiệm về những lựa chọn của mình. Ảnh: Reuters.
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Ông cũng đánh giá Chelsea đang sở hữu nền tảng đủ mạnh với một đội hình giàu tiềm năng. Ảnh: Reuters.

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Nhiệm vụ sắp tới là bổ sung nhân sự hợp lý trên thị trường chuyển nhượng, đồng thời duy trì sự thống nhất với các giám đốc thể thao để xây dựng tập thể đủ sức cạnh tranh ở mùa giải mới. Ảnh: Reuters.

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Đào Trần

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