Vì sao Xabi Alonso từ chối Liverpool?

Alonso được Chelsea bổ nhiệm hồi tháng 5 và bắt đầu dẫn dắt đội bóng ngay trước khi Liverpool quyết định sa thải HLV Arne Slot chỉ hai tuần sau đó. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi vì sao cựu tiền vệ Tây Ban Nha không chờ cơ hội trở lại Anfield, nhất là khi ông từng nhiều lần được xem là ứng viên sáng giá cho chiếc ghế nóng của "The Kop". Ảnh: Reuters.