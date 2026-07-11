Lời đề nghị đầu tiên dành cho Garnacho

Chỉ một năm sau khi chi 40 triệu bảng để đưa Alejandro Garnacho về từ MU, Chelsea sớm nhận lời đề nghị đầu tiên và sẵn sàng bán đứt ngôi sao người Argentina.

Garnacho gia nhập Chelsea từ MU vào mùa hè năm ngoái với mức phí khoảng 40 triệu bảng, sau khi mâu thuẫn với HLV Ruben Amorim khiến anh không còn chỗ đứng tại Old Trafford. Tuy nhiên, quãng thời gian ở London cũng không diễn ra như kỳ vọng.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, nhiều CLB châu Âu liên hệ với Chelsea để tìm hiểu khả năng chiêu mộ Garnacho. Bản thân tuyển thủ Argentina sẵn sàng cân nhắc ra đi ngay trong hè này. Thậm chí, Chelsea không đăng ký Garnacho tham gia các buổi tập chuẩn bị cho mùa giải mới, động thái cho thấy CLB muốn sớm giải quyết tương lai cầu thủ 22 tuổi.

AS Roma là đội đầu tiên gửi đề nghị chính thức. Tuy nhiên, đại diện Serie A chỉ muốn mượn Garnacho, trong khi Chelsea lập tức từ chối vì ưu tiên bán đứt. Đội bóng thành London được cho là định giá cầu thủ này ở mức khoảng 42 triệu bảng.

Ngoài Roma, Napoli cũng vẫn theo sát tình hình của Garnacho. Tuy nhiên, đội bóng miền Nam Italy khả năng sẽ phải thanh lý bớt lực lượng trước khi gửi lời đề nghị cụ thể. Nếu chia tay Garnacho, đây sẽ là vụ bán cầu thủ thứ 4 của Chelsea trong hè này sau Marc Cucurella, Tyrique George và Andrey Santos.

Mùa giải vừa qua là nỗi thất vọng với Garnacho. Anh chỉ ghi được một bàn tại Premier League, trong bối cảnh Chelsea gây thất vọng với vị trí thứ 10 và không giành được vé dự cúp châu Âu. Phong độ đi xuống cũng khiến cầu thủ người Argentina bị gạch tên khỏi danh sách dự World Cup 2026.

Với sự xuất hiện của Geovany Quenda cùng nhiều lựa chọn chất lượng ở hai cánh, Garnacho không còn nằm trong kế hoạch của HLV Xabi Alonso.