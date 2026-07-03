Garnacho đến Italy?

Chưa đầy một năm sau khi gia nhập Chelsea, Alejandro Garnacho đối mặt nguy cơ ra đi với việc AS Roma cùng hàng loạt ông lớn Serie A nhập cuộc.

Garnacho có thể rời Chelsea.

Theo nhà báo Alfredo Pedulla, đội bóng thủ đô Italy chủ động liên hệ với Chelsea để tìm hiểu khả năng mượn Garnacho trong hè 2026. Đây được xem là phương án giúp Roma tăng cường sức mạnh hàng công mà không phải bỏ ra khoản phí chuyển nhượng quá lớn.

Tuy nhiên, Chelsea chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Đội chủ sân Stamford Bridge được cho là sẵn sàng lắng nghe các đề nghị dành cho Garnacho, nhưng chưa rõ liệu họ có chấp nhận để cầu thủ 22 tuổi ra đi theo dạng cho mượn hay ưu tiên bán đứt hoàn toàn.

Garnacho mới chuyển đến Chelsea từ Manchester United chưa đầy một năm với mức phí khoảng 40 triệu bảng. Dù vậy, quãng thời gian của anh tại London không diễn ra như kỳ vọng. Mùa giải vừa qua, tuyển thủ Argentina chỉ ghi vỏn vẹn một bàn tại Premier League và không thể cạnh tranh suất đá chính. Phong độ thiếu ổn định khiến ban lãnh đạo Chelsea cân nhắc bán cầu thủ từng được xem là một trong những tài năng sáng giá nhất Nam Mỹ.

Không chỉ Roma, hàng loạt ông lớn Serie A cũng theo sát diễn biến thương vụ. Napoli, Juventus và AC Milan dường như đều đưa Garnacho vào danh sách mục tiêu nhằm tăng cường sức sáng tạo cho hàng công trước mùa giải mới.

Việc nhận được sự quan tâm từ nhiều đội bóng hàng đầu Italy cho thấy sức hút của Garnacho vẫn rất lớn, bất chấp mùa giải không thành công tại Chelsea. Việc chuyển sang Serie A có thể là cơ hội để cầu thủ người Argentina làm mới sự nghiệp và khẳng định lại tài năng.

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