Garnacho xăm kín lưng

Alejandro Garnacho tiếp tục gây chú ý ngoài sân cỏ khi khoe hình xăm mới phủ kín toàn bộ phần lưng.

Garnacho rất thích xăm hình.

Tác phẩm mới của ngôi sao người Argentina được thực hiện bởi Joaquin Ganga, một trong những nghệ sĩ xăm hình nổi tiếng nhất thế giới. Điểm nhấn của hình xăm là chân dung nhân vật Joker do cố diễn viên Heath Ledger thủ vai trong bộ phim đình đám The Dark Knight.

Hình ảnh Joker cầm lá bài cùng câu nói nổi tiếng "Why so serious?" được tái hiện nổi bật trên lưng Garnacho, tạo nên tác phẩm nghệ thuật có kích thước lớn nhất trên cơ thể cầu thủ 21 tuổi cho đến nay.

Ganga hiện là cái tên hàng đầu trong giới xăm hình. Danh sách khách hàng của nghệ sĩ này gồm nhiều ngôi sao nổi tiếng như LeBron James, Drake, Post Malone hay Lil Uzi Vert. Do đó, dễ hiểu khi Garnacho lựa chọn Ganga cho dự án đặc biệt này.

Thực tế, Garnacho vốn nổi tiếng là một trong những cầu thủ sở hữu nhiều hình xăm nhất thế hệ trẻ. Trước đó, chân sút của Chelsea có hai cánh tay xăm kín cùng nhiều hình nghệ thuật trải dài khắp cơ thể.

Một trong những hình xăm nổi bật nhất của anh lấy cảm hứng từ bộ truyện tranh Nhật Bản Captain Tsubasa, tác phẩm gắn liền với tuổi thơ của Garnacho. Ngoài ra, tiền đạo người Argentina còn xăm hình nữ diễn viên Millie Bobby Brown trên bàn tay trái, cùng các nhân vật nổi tiếng trong series truyền hình Prison Break trên cánh tay phải.

Trong khi gây sốt với bộ sưu tập hình xăm ngày càng đồ sộ, tương lai của Garnacho trở nên khó đoán. Chỉ chưa đầy một năm sau khi gia nhập Chelsea từ MU với mức phí khoảng 40 triệu bảng, cầu thủ 21 tuổi được liên hệ với hàng loạt đội bóng lớn tại Italy.

Theo truyền thông Italy, các CLB như Napoli, Juventus, AC Milan và AS Roma đều đang theo dõi sát tình hình của Garnacho.