Những bản hợp đồng tệ nhất Premier League mùa này

  • Thứ sáu, 1/5/2026 16:28 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Alejandro Garnacho, Alexander Isak hay Xavi Simons là những thương vụ gây thất vọng tại Premier League mùa 2025/26.

Yoane Wissa (Newcastle United, 55 triệu bảng) chỉ ghi vỏn vẹn 3 bàn từ đầu mùa 2025/26. Dù được kỳ vọng lớn, anh liên tục gây thất vọng và thậm chí có thể bị bán chỉ sau chưa đầy một năm.
Alexander Isak (Liverpool, 125 triệu bảng) gây thất vọng lớn khi mất tới nhiều tháng mới ghi bàn đầu tiên. Chấn thương và phong độ sa sút khiến bản hợp đồng kỷ lục này chưa thể chứng minh giá trị.
Alejandro Garnacho (Chelsea, 40 triệu bảng) có mùa giải đáng quên khi chỉ ghi 1 bàn tại Premier League tính đến đầu tháng 5. Dù được trao nhiều cơ hội, anh không thể hiện được sự tiến bộ như kỳ vọng.
Xavi Simons (Tottenham, 52 triệu bảng) từng được kỳ vọng lớn nhưng không tạo được tầm ảnh hưởng tương xứng với mức phí chuyển nhượng. Chấn thương nặng càng khiến mùa giải của anh trở nên dang dở.
Jamie Gittens (Chelsea, 48,5 triệu bảng) gây thất vọng khi chỉ đóng góp rất hạn chế. Chấn thương cùng phong độ kém khiến tài năng trẻ này dần bị lãng quên tại Stamford Bridge.
Conor Gallagher (Tottenham, 35 triệu bảng) chưa đáp ứng được kỳ vọng dù nhận mức lương cao. Đóng góp hạn chế của cựu cầu thủ Chelsea khiến Spurs đối diện nguy cơ rớt hạng vào cuối mùa.
Liam Delap (Chelsea, 30 triệu bảng) chỉ ghi 1 bàn tại Premier League tính đến đầu tháng 5. Với sự cạnh tranh khốc liệt trên hàng công, tương lai của anh tại CLB đang bị đặt dấu hỏi lớn.
Highlights Brighton 3-0 Chelsea Chelsea để thua 0-3 trước Brighton ở vòng 34 Premier League rạng sáng 22/4. Đây cũng là thất bại thứ 7 trong 8 trận gần nhất của "The Blues" trên mọi đấu trường mùa này.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Doanh thu kỷ lục của World Cup 2026

17 giờ trước 06:49 1/5/2026

0

World Cup 2026 lập kỷ lục doanh thu 11 tỷ euro, biến giải đấu thành cỗ máy hái ra tiền lớn nhất lịch sử FIFA.

Bạn có thể quan tâm

