Khả năng HLV Jose Mourinho tái xuất Real Madrid đang gặp rào cản lớn.

Real Madrid từ chối đền bù hợp đồng cho Mourinho.

Theo tiết lộ từ nhà báo Ramon Alvarez, Real Madrid hiện không có ý định chi trả điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 6 triệu euro để đưa Mourinho rời Benfica.

Thông tin này phần nào dội gáo nước lạnh vào tham vọng trở lại sân Bernabeu của chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Được biết, Mourinho rất mong muốn có nhiệm kỳ thứ hai tại đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, nơi ông từng gặt hái nhiều thành công trong giai đoạn trước.

Về phía Real Madrid, Chủ tịch Florentino Perez được cho là vẫn đánh giá cao Mourinho và xem ông là một trong những ứng viên hàng đầu cho chiếc ghế huấn luyện viên trưởng. Tuy nhiên, yếu tố tài chính đang trở thành rào cản lớn trong thương vụ này.

Ban lãnh đạo “Los Blancos” không muốn chi thêm khoản phí nào vượt quá ngân sách đã từng bỏ ra để bổ nhiệm Xabi Alonso trước đó. Điều này đồng nghĩa với việc họ sẽ không kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng hiện tại của Mourinho tại Benfica.

Quyết định này cho thấy Real Madrid đang hướng tới chính sách chi tiêu thận trọng hơn trong việc lựa chọn huấn luyện viên, bất chấp việc Mourinho là một cái tên giàu kinh nghiệm và có cá tính mạnh mẽ.

Trong bối cảnh tương lai băng ghế huấn luyện tại Bernabeu vẫn còn bỏ ngỏ, khả năng “Người đặc biệt” tái hợp với đội bóng cũ vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Tuy nhiên, để thương vụ này trở thành hiện thực, nhiều khả năng Benfica sẽ phải chấp nhận đàm phán thay vì giữ nguyên mức phí giải phóng hợp đồng hiện tại.

