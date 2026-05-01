Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Số phận tuyển Iran ở World Cup 2026

  • Thứ sáu, 1/5/2026 06:11 (GMT+7)
Chủ tịch FIFA khẳng định tuyển Iran vẫn tham dự World Cup 2026 bất chấp những biến động ngoài sân cỏ.

Tuyển Iran (áo trắng) sẽ dự World Cup 2026.

Phát biểu tại Hội nghị FIFA lần thứ 76 tổ chức ở Vancouver (Canada), Chủ tịch Gianni Infantino nhấn mạnh Iran sẽ góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh theo đúng kế hoạch. Ông khẳng định bóng đá phải đứng ngoài chính trị và đóng vai trò kết nối các quốc gia. Quan điểm này cũng nhận được sự ủng hộ từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tuy nhiên, thực tế diễn biến theo hướng hoàn toàn ngược lại. Ngay tại sân bay Toronto, toàn bộ phái đoàn Liên đoàn Bóng đá Iran bị từ chối nhập cảnh, không thể tham dự hội nghị.

Theo The Athletic, Chủ tịch Mehdi Taj bị chặn lại do những nghi vấn liên quan đến vai trò trước đây trong Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Đây là tổ chức bị Canada đưa vào danh sách cấm.

Chính quyền Ottawa thể hiện lập trường cứng rắn khi khẳng định những cá nhân liên quan đến tổ chức này không được phép đặt chân vào lãnh thổ. Động thái lập tức vấp phải phản ứng gay gắt từ phía Iran. Họ coi đó là hành động thiếu tôn trọng và quyết định tẩy chay hội nghị.

FIFA nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng bằng đề xuất hỗ trợ chuyên cơ để đưa phái đoàn Iran quay lại, song không thành. Vụ việc làm dấy lên lo ngại về khả năng di chuyển của các đội tuyển, đồng thời đặt dấu hỏi lớn về sự phối hợp giữa 3 quốc gia đồng đăng cai World Cup 2026.

Iran được đánh giá là một trong những đại diện mạnh của châu Á. Họ nằm cùng bảng với New Zealand, Bỉ và Ai Cập. Toàn bộ trận đấu của Iran diễn ra trên đất Mỹ.

Tuyển Iran đổi tên gọi ở World Cup 2026

Tuyển Iran được cho là sẽ tham dự World Cup 2026 với tên gọi "Minab 168", nhằm tưởng niệm các nạn nhân trong vụ việc thương tâm xảy ra tại thành phố Minab, miền Nam Iran.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Iran Donald Trump Iran

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý