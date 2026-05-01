Số phận tuyển Iran ở World Cup 2026

Chủ tịch FIFA khẳng định tuyển Iran vẫn tham dự World Cup 2026 bất chấp những biến động ngoài sân cỏ.

Phát biểu tại Hội nghị FIFA lần thứ 76 tổ chức ở Vancouver (Canada), Chủ tịch Gianni Infantino nhấn mạnh Iran sẽ góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh theo đúng kế hoạch. Ông khẳng định bóng đá phải đứng ngoài chính trị và đóng vai trò kết nối các quốc gia. Quan điểm này cũng nhận được sự ủng hộ từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tuy nhiên, thực tế diễn biến theo hướng hoàn toàn ngược lại. Ngay tại sân bay Toronto, toàn bộ phái đoàn Liên đoàn Bóng đá Iran bị từ chối nhập cảnh, không thể tham dự hội nghị.

Theo The Athletic, Chủ tịch Mehdi Taj bị chặn lại do những nghi vấn liên quan đến vai trò trước đây trong Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Đây là tổ chức bị Canada đưa vào danh sách cấm.

Chính quyền Ottawa thể hiện lập trường cứng rắn khi khẳng định những cá nhân liên quan đến tổ chức này không được phép đặt chân vào lãnh thổ. Động thái lập tức vấp phải phản ứng gay gắt từ phía Iran. Họ coi đó là hành động thiếu tôn trọng và quyết định tẩy chay hội nghị.

FIFA nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng bằng đề xuất hỗ trợ chuyên cơ để đưa phái đoàn Iran quay lại, song không thành. Vụ việc làm dấy lên lo ngại về khả năng di chuyển của các đội tuyển, đồng thời đặt dấu hỏi lớn về sự phối hợp giữa 3 quốc gia đồng đăng cai World Cup 2026.

Iran được đánh giá là một trong những đại diện mạnh của châu Á. Họ nằm cùng bảng với New Zealand, Bỉ và Ai Cập. Toàn bộ trận đấu của Iran diễn ra trên đất Mỹ.