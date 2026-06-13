Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Manchester United tiếp tục nợ đầm đìa

  • Thứ bảy, 13/6/2026 17:15 (GMT+7)
  • 58 phút trước

Theo The Athletic, MU tiếp tục đối mặt áp lực tài chính lớn khi tổng khoản nợ của CLB đã tăng lên mức 728 triệu bảng.

Khoản nợ của MU phình to.

Thông tin được công bố sau khi đội chủ sân Old Trafford hoàn tất việc tái cơ cấu một phần các khoản vay phát sinh từ thương vụ thâu tóm CLB của gia đình Glazer vào năm 2005. Hồ sơ gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) cho thấy MU đã điều chỉnh khoản nợ đảm bảo trị giá 425 triệu USD, vốn dự kiến đáo hạn vào năm tới.

Theo thỏa thuận mới, giá trị khoản vay được nâng lên 550 triệu USD, đồng thời lãi suất cũng tăng từ 3,79% lên 5,36%. Điều này đồng nghĩa chi phí lãi vay hàng năm của "Quỷ đỏ" sẽ tăng đáng kể.

Mùa giải 2024/25, MU phải chi khoảng 37 triệu bảng chỉ để thanh toán tiền lãi. Với mức lãi suất mới, con số này được dự báo sẽ tăng thêm khoảng 10 triệu bảng mỗi năm. Dù vậy, việc tái cấu trúc nợ giúp CLB kéo dài thời gian trả nợ từ năm 2027 sang năm 2031, qua đó giảm áp lực thanh toán trong ngắn hạn.

Bên cạnh khoản vay mới, MU vẫn đang gánh thêm một khoản vay có bảo đảm khác trị giá 225 triệu USD, cũng liên quan trực tiếp đến thương vụ mua lại CLB của gia đình Glazer cách đây hơn hai thập kỷ.

MU anh 1

Tỷ phú Ratcliffe đã thực hiện nhiều biện pháp cắt giảm chi phí, nhưng số nợ của MU ngày càng tăng.

Ngoài nợ dài hạn, đội chủ sân Old Trafford còn duy trì các khoản vay ngắn hạn thông qua hạn mức tín dụng quay vòng. Tính đến cuối tháng 5, số dư của khoản vay này vào khoảng 150 triệu bảng.

Đáng chú ý, tổng nghĩa vụ tài chính của MU còn phình to hơn khi CLB vẫn đang nợ khoảng 360 triệu bảng phí chuyển nhượng chưa thanh toán cho các đội bóng khác.

Trong thông báo gửi SEC, "Quỷ đỏ" cho biết nguồn vốn mới sẽ được sử dụng để tái cấp vốn cho các khoản nợ hiện tại cũng như phục vụ những mục đích hoạt động chung của CLB.

Kể từ khi Sir Jim Ratcliffe mua lại một phần cổ phần năm 2024, MU liên tục thực hiện các động thái tái cơ cấu tài chính. Tuy nhiên, số nợ ngày càng tăng là vấn đề khiến người hâm mộ không khỏi lo ngại về tương lai của đội bóng giàu truyền thống bậc nhất nước Anh.

Lý do MU chưa công bố Ederson

MU tạm gác kế hoạch công bố tân binh Ederson khi tiền vệ người Brazil bất ngờ nhận vé vớt tham dự World Cup 2026.

19:18 8/6/2026

7 cầu thủ có thể trở thành tân binh MU hè này

World Cup 2026 là cơ hội để MU đánh giá 7 mục tiêu chuyển nhượng tiềm năng cho kế hoạch tái thiết đội hình dưới thời Michael Carrick.

17:20 6/6/2026

Tối hậu thư chuyển nhượng của MU

MU bước vào kỳ chuyển nhượng hè 2026 với thông điệp cứng rắn từ ban lãnh đạo về việc CLB sẽ không để người đại diện hay các bên trung gian chi phối chiến lược mua sắm cầu thủ.

07:49 5/6/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

MU MU

    Đọc tiếp

    Ronaldo lich lam du World Cup 2026 hinh anh

    Ronaldo lịch lãm dự World Cup 2026

    19 phút trước 17:53 13/6/2026

    0

    Cristiano Ronaldo cùng tuyển Bồ Đào Nha đặt chân tới Mỹ, bắt đầu hành trình được xem là cơ hội cuối để chạm tay vào chiếc cúp vàng World Cup danh giá.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý