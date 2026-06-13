Manchester United tiếp tục nợ đầm đìa

Theo The Athletic, MU tiếp tục đối mặt áp lực tài chính lớn khi tổng khoản nợ của CLB đã tăng lên mức 728 triệu bảng.

Khoản nợ của MU phình to.

Thông tin được công bố sau khi đội chủ sân Old Trafford hoàn tất việc tái cơ cấu một phần các khoản vay phát sinh từ thương vụ thâu tóm CLB của gia đình Glazer vào năm 2005. Hồ sơ gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) cho thấy MU đã điều chỉnh khoản nợ đảm bảo trị giá 425 triệu USD , vốn dự kiến đáo hạn vào năm tới.

Theo thỏa thuận mới, giá trị khoản vay được nâng lên 550 triệu USD , đồng thời lãi suất cũng tăng từ 3,79% lên 5,36%. Điều này đồng nghĩa chi phí lãi vay hàng năm của "Quỷ đỏ" sẽ tăng đáng kể.

Mùa giải 2024/25, MU phải chi khoảng 37 triệu bảng chỉ để thanh toán tiền lãi. Với mức lãi suất mới, con số này được dự báo sẽ tăng thêm khoảng 10 triệu bảng mỗi năm. Dù vậy, việc tái cấu trúc nợ giúp CLB kéo dài thời gian trả nợ từ năm 2027 sang năm 2031, qua đó giảm áp lực thanh toán trong ngắn hạn.

Bên cạnh khoản vay mới, MU vẫn đang gánh thêm một khoản vay có bảo đảm khác trị giá 225 triệu USD , cũng liên quan trực tiếp đến thương vụ mua lại CLB của gia đình Glazer cách đây hơn hai thập kỷ.

Tỷ phú Ratcliffe đã thực hiện nhiều biện pháp cắt giảm chi phí, nhưng số nợ của MU ngày càng tăng.

Ngoài nợ dài hạn, đội chủ sân Old Trafford còn duy trì các khoản vay ngắn hạn thông qua hạn mức tín dụng quay vòng. Tính đến cuối tháng 5, số dư của khoản vay này vào khoảng 150 triệu bảng.

Đáng chú ý, tổng nghĩa vụ tài chính của MU còn phình to hơn khi CLB vẫn đang nợ khoảng 360 triệu bảng phí chuyển nhượng chưa thanh toán cho các đội bóng khác.

Trong thông báo gửi SEC, "Quỷ đỏ" cho biết nguồn vốn mới sẽ được sử dụng để tái cấp vốn cho các khoản nợ hiện tại cũng như phục vụ những mục đích hoạt động chung của CLB.

Kể từ khi Sir Jim Ratcliffe mua lại một phần cổ phần năm 2024, MU liên tục thực hiện các động thái tái cơ cấu tài chính. Tuy nhiên, số nợ ngày càng tăng là vấn đề khiến người hâm mộ không khỏi lo ngại về tương lai của đội bóng giàu truyền thống bậc nhất nước Anh.