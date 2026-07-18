HLV Kim: Đình Bắc cạnh tranh với Xuân Son là điều tốt

HLV Kim Sang-sik dành lời khen cho Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Tài Lộc và Lê Giang Patrik sau trận tuyển Việt Nam thắng 4-0 tuyển Myanmar.

Nguyễn Tài Lộc và Lê Giang Patrik ra mắt tuyển Việt Nam trong chiến thắng 4-0 trước Myanmar trên sân Thái Nguyên tối 18/7. Nhận xét về các tân binh của các "Chiến binh sao vàng", HLV Kim Sang-sik phát biểu: "Xuân Son, Tài Lộc, Lê Giang Patrik và Đỗ Hoàng Hên đều đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tuyển Việt Nam có rất nhiều phương án để chuẩn bị cho các cầu thủ thi đấu tốt tại ASEAN Cup 2026. Chúng tôi sẽ điều chỉnh chiến thuật và cải thiện thể lực để tạo ra những trận đấu hay nhất".

Xuân Son ghi bàn mở tỷ số cho tuyển Việt Nam nhưng bị đau ở cuối trận. "Phút 80, cậu ấy gặp chút vấn đề. Ngày mai, chúng tôi sẽ kiểm tra lại", HLV Kim thông tin.

Người ghi bàn ấn định thắng lợi 4-0 cho đội chủ nhà là Nguyễn Đình Bắc, cầu thủ vào sân thay người ở hiệp 2. Trong lúc thi đấu, tiền đạo quê Nghệ An phần nào có biểu hiện không hài lòng với Xuân Son khi cả hai cầu thủ đều khát khao ghi bàn.

HLV Kim cho hay: "Cả hai đều vào sân với tinh thần chiến đấu hết mình, đó là điều tốt. Khi bước vào ASEAN Cup sắp tới, tuyển Việt Nam sẽ có những sự kết hợp chất lượng trên hàng công để có kết quả tích cực".

Về màn trình diễn của Đình Bắc, ông Kim cho hay: "Hôm nay Đình Bắc vào sân đá wing-back. Trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, tôi đã thử nghiệm cậu ấy ở vị trí này. Đình Bắc hôm nay thể hiện rất tốt và đủ năng lực để ra sân bất kỳ lúc nào. Ban huấn luyện sẽ tìm ra cách để giúp các cầu thủ gắn kết với nhau".

Các "Chiến binh sao vàng" được kỳ vọng sẽ bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á khi đã có những sự bổ sung chất lượng từ các nhân tố nhập tịch. "Việc có các cầu thủ chất lượng như vậy đang gia tăng chất lượng của tuyển Việt Nam. Với tư cách HLV trưởng, tôi phải tìm ra cách phát huy hết khả năng của nhóm cầu thủ đó".