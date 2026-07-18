Tuấn Hải rời CLB Hà Nội

Trên trang chủ, CLB Hà Nội bất ngờ thông báo chia tay Phạm Tuấn Hải sau 4 năm gắn bó.

"Cảm ơn Tuấn Hải vì tất cả những gì đã cống hiến cho màu áo tím. Chúc Tuấn Hải luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và gặt hái nhiều thành công trên chặng đường phía trước", CLB Hà Nội viết.

Đội bóng Thủ đô nhấn mạnh: "132 trận đấu, 42 bàn thắng và trên hết là biết bao khoảnh khắc cống hiến bằng tất cả trái tim. Phạm Tuấn Hải đã cùng CLB bóng đá Hà Nội đi qua một hành trình thật đẹp, để lại dấu ấn không chỉ bằng những bàn thắng mà còn bằng tinh thần chiến đấu và khát khao chinh phục. Đặc biệt, Tuấn Hải là một trong những nhân tố quan trọng góp phần tạo nên mùa giải 2022 với cú ăn ba đầy tự hào".

Phạm Tuấn Hải trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Hà Nội và được đôn lên đội một từ mùa giải 2022. Đây cũng là đội bóng anh gắn bó lâu nhất trong sự nghiệp tính đến thời điểm hiện tại, đồng thời là nơi chứng kiến tiền đạo sinh năm 1998 vươn tới đỉnh cao phong độ.

Mùa giải 2022, Tuấn Hải được bầu chọn vào đội hình tiêu biểu V.League sau màn trình diễn ấn tượng. Đến nay, đó vẫn là lần duy nhất chân sút quê Ninh Bình góp mặt trong danh sách 11 cầu thủ xuất sắc mùa giải của sân chơi cao nhất bóng đá Việt Nam.

Ở mùa giải cuối cùng khoác áo CLB Hà Nội, Tuấn Hải ghi 4 bàn và có 1 kiến tạo sau 25 lần ra sân tại V.League. Dù vậy, anh chỉ được đá chính 9 trận, không còn giữ vai trò quan trọng như những mùa giải trước.

Trong các năm 2024 và 2025, nhiều thông tin cho rằng Tuấn Hải có thể xuất ngoại, với điểm đến được đồn đoán là Nhật Bản. Tuy nhiên, sau khi chia tay CLB Hà Nội, bến đỗ tiếp theo của cựu tiền đạo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn chưa được tiết lộ.