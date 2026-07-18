Báo Bồ Đào Nha chỉ trích Ronaldo sau World Cup 2026

Tờ A Bola (Bồ Đào Nha) xếp Cristiano Ronaldo cùng 3 cầu thủ Brazil vào nhóm những ngôi sao gây thất vọng lớn nhất tại World Cup 2026.

Ronaldo vẫn bị chỉ trích sau World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Dù ghi ba bàn sau năm trận, Cristiano Ronaldo vẫn không tránh khỏi những đánh giá khắt khe từ truyền thông quê nhà. Trong bài tổng hợp 23 cầu thủ gây thất vọng nhất World Cup 2026, nhật báo A Bola xếp đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha ở vị trí thứ 10, cho rằng màn trình diễn của anh không đáp ứng kỳ vọng trước giải.

Theo A Bola, những con số thống kê của Ronaldo phần nào che mờ thực tế rằng anh không còn tạo được tầm ảnh hưởng như trước.

Tiền đạo 41 tuổi thường xuyên lùi sâu tham gia triển khai bóng, thay vì hoạt động gần khung thành đối phương, vốn là khu vực mà anh vẫn có thể phát huy khả năng săn bàn hiệu quả nhất.

Không chỉ Ronaldo, Brazil cũng góp tới ba đại diện trong danh sách này. Neymar đứng thứ 19 sau khi bước vào giải đấu với chấn thương và chỉ thi đấu hai trận.

Sau 14 phút xuất hiện ở vòng 32 đội, anh được trao suất đá chính trước Na Uy ở vòng 1/8, ghi một bàn nhưng không thể giúp Brazil tránh thất bại, đồng thời còn vướng vào một cuộc tranh cãi trên sân.

Raphinha xếp cuối danh sách, ở vị trí thứ 23. A Bola nhận định ngôi sao Barcelona được kỳ vọng sẽ cùng Vinicius Junior dẫn dắt hàng công Brazil, nhưng những màn trình diễn trước Morocco và Haiti đều mờ nhạt trước khi anh phải chia tay giải vì chấn thương.

Trong khi đó, trung vệ Gabriel Magalhaes đứng thứ tư. Nhật báo Bồ Đào Nha cho rằng tuyển thủ Brazil liên tục lép vế trong các pha đối đầu với Ismael Saibari ở trận gặp Morocco và Erling Haaland trong thất bại trước Na Uy, góp phần khiến "Selecao" dừng bước sớm.

Ngoài Ronaldo, Bồ Đào Nha còn có Bruno Fernandes (thứ 8) và Bernardo Silva (thứ 16). Những cái tên đáng chú ý khác góp mặt trong danh sách gồm Jamal Musiala, Federico Valverde, Declan Rice, Son Heung-min và Manuel Neuer.

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