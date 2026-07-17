Messi vĩ đại hơn 'siêu anh hùng' Maradona

Với những gì thể hiện tại World Cup 2026, Lionel Messi không chỉ đập tan mọi tàn dư của cuộc tranh luận “Giữa Messi và Ronaldo, ai giỏi hơn”.

Với những gì thể hiện tại World Cup 2026, Lionel Messi không chỉ đập tan mọi tàn dư của cuộc tranh luận “Giữa Messi và Ronaldo, ai giỏi hơn”, mà còn chứng minh rằng anh vĩ đại hơn cả “Cậu bé vàng” Diego Maradona tại chính đấu trường danh giá nhất thế giới.

Hồi tháng 6, hãng tư vấn Jorge Giacobbe & Asociados tổ chức cuộc khảo sát tại Argentina với câu hỏi: “Cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử Argentina là…”. Kết quả cho thấy 73% người được hỏi chọn Messi, trong khi gần 23% nghiêng về Maradona. Ở nhóm người từ 16-30 tuổi, hơn 80% khẳng định Messi là số một. Trong khi đó, ở nhóm người từ 51 tuổi trở lên, 33% đánh giá Maradona vĩ đại hơn Messi.

Kết quả này phản ánh sự khác biệt trong góc nhìn giữa các thế hệ tại Argentina. Phần lớn người trẻ, những người không có cơ hội chứng kiến Maradona chơi bóng, dành sự tôn sùng cho Messi. Ngược lại, với nhiều cổ động viên lớn tuổi, Maradona vẫn là “vị thánh bóng đá” đứng trên tất cả.

Điều đó hoàn toàn dễ hiểu, bởi những gì Maradona làm được tại World Cup 1986 chắc chắn là một trong những màn trình diễn cá nhân vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.

“Màn trình diễn nghệ thuật đỉnh cao nhất lịch sử World Cup”

Trong 7 trận đấu tại Mexico 1986, Maradona ghi 5 bàn và kiến tạo thêm 5 lần. Ông trực tiếp đóng góp vào 10 trong tổng số 14 bàn thắng của Argentina (chiếm tỷ lệ 71,4%). Trong đó, nổi bật nhất là siêu phẩm vào lưới Bỉ, “Bàn thắng thế kỷ” trong trận tứ kết thắng Anh 2-1, cùng pha kiến tạo giúp Argentina ấn định chiến thắng 3-2 trước Tây Đức trong trận chung kết.

Không chỉ ghi bàn và kiến tạo, Maradona còn trực tiếp tạo ra 30 cú sút nguy hiểm và mở ra 27 cơ hội ghi bàn cho đồng đội. Ông thực hiện thành công 53 pha đi bóng qua người trong 7 trận đấu. Đến nay, con số này vẫn là kỷ lục tại một kỳ World Cup. Messi đứng thứ hai với 46 pha qua người tại World Cup 2014.

Điều khiến Maradona trở nên đặc biệt là ông không chỉ đóng vai trò một nhà kiến tạo hay cây săn bàn. Maradona thường xuyên lùi sâu nhận bóng, tổ chức tấn công, gây áp lực lên đối thủ, tranh chấp quyết liệt, thậm chí tham gia phòng ngự và thực hiện những pha tắc bóng.

Maradona thực sự là bộ não và trái tim của tuyển Argentina.

Đặc biệt, ông làm được tất cả điều phi thường đó tại World Cup 1986 trong một đội tuyển Argentina không sở hữu quá nhiều cá nhân nổi bật. Khi ấy, các trọng tài cũng thường ít bảo vệ những cầu thủ kỹ thuật trước những pha phạm lỗi quyết liệt.

Tại Mexico, Maradona bị phạm lỗi tới 53 lần, gần gấp đôi cầu thủ đứng thứ hai trong danh sách này (trung bình 7,6 lần/trận). Tính trong 4 kỳ World Cup tham dự, ông mang về cho Argentina tới 152 quả đá phạt trực tiếp sau những lần bị đối thủ phạm lỗi.

Trước đó, Pele từng có những màn trình diễn để đời tại World Cup 1958 và 1970, còn Garrincha khiến cả thế giới ngả mũ tại World Cup 1962. Tuy nhiên, giới chuyên môn và truyền thông quốc tế vẫn luôn đánh giá màn trình diễn của Maradona tại Mexico 1986 là “màn trình diễn nghệ thuật đỉnh cao nhất trong lịch sử World Cup”, “kỳ World Cup vĩ đại nhất của một cầu thủ”.

Đó là giải đấu mà Maradona thể hiện khả năng kiểm soát trận đấu, bản lĩnh trong những thời khắc quyết định và tầm ảnh hưởng gần như tuyệt đối.

Maradona tạo ra siêu phẩm để đời trước tuyển Anh.

Bốn năm sau, Maradona tiếp tục đưa Argentina vào chung kết World Cup 1990 tại Italy, dù phải thi đấu với chấn thương mắt cá chân dai dẳng và phong độ không còn ở đỉnh cao. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất của ông là pha đi bóng qua hàng loạt cầu thủ Brazil rồi tung đường chọc khe sắc bén để Claudio Caniggia ghi bàn duy nhất, giúp Argentina tiến vào tứ kết.

Dù không còn bùng nổ như năm 1986, Maradona vẫn là nhân tố quan trọng nhất giúp Argentina lọt vào trận chung kết, trước khi thất bại trước Tây Đức.

World Cup 2022 chưa giúp Messi vượt Maradona

Tương tự Maradona, Messi cũng từng đưa Argentina vào một trận chung kết World Cup và nhận thất bại cay đắng trước Đức vào năm 2014. Tầm ảnh hưởng của Messi ở giải đấu đó thậm chí vượt trội Maradona tại World Cup 1990 khi anh ghi 4 bàn và có 1 pha kiến tạo, trực tiếp tham gia vào 62% số bàn thắng của Argentina.

Trong một đội tuyển Argentina sở hữu nhiều cầu thủ tấn công tài năng nhưng chơi thiên về sự chắc chắn, Messi chính là bộ não và trái tim của đội bóng.

World Cup 2014 cũng đánh dấu bước trưởng thành quan trọng trong sự nghiệp của Messi ở cấp độ đội tuyển. Anh trở thành thủ lĩnh, là cây săn bàn, nhà kiến tạo và người tổ chức lối chơi.

Nhưng tất cả vẫn chưa đủ.

Argentina không thể giành chức vô địch, còn Messi tiếp tục phải chờ đợi. Nỗi đau kéo dài khi đội bóng Nam Mỹ dừng bước sớm tại World Cup 2018 sau thất bại trước Pháp.

Phải đến năm 2022, khi đưa "La Albiceleste" lên đỉnh thế giới tại Qatar, Messi mới thực sự trở thành người hùng trong mắt người dân Argentina.

Tại giải đấu ấy, Messi có màn trình diễn để đời với 7 bàn thắng, trong đó có 2 pha lập công ở trận chung kết với Pháp, cùng 3 đường kiến tạo. Anh trực tiếp tham gia vào 66% số bàn thắng của Argentina.

Chơi tự do trong vai trò nhạc trưởng, dẫn dắt một đội tuyển Argentina không sở hữu quá nhiều cầu thủ nổi tiếng ở đẳng cấp thế giới, Messi thường xuyên lùi sâu để điều tiết nhịp độ trận đấu, tổ chức tấn công, kéo giãn hàng phòng ngự đối phương và tạo ra khoảng trống cho đồng đội.

Anh thực hiện gần 300 đường chuyền, tạo ra 21 cơ hội ghi bàn cho đồng đội, trong đó có 7 cơ hội rõ ràng. Từ những thống kê cơ bản đến các chỉ số chuyên sâu như xG (bàn thắng kỳ vọng), xA (kiến tạo kỳ vọng), số lần dẫn bóng tịnh tiến, số lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương hay số đường chuyền vào vòng cấm, Messi đều nằm trong nhóm cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2022.

Những con số đó khẳng định sự toàn diện của Messi trong hành trình đưa Argentina lên đỉnh thế giới.

Messi ở tuổi 39 vẫn đang chơi thứ bóng đá phi thường.

Tại Qatar, Messi để lại hàng loạt khoảnh khắc ở đẳng cấp cao nhất. Đó là bàn thắng quan trọng vào lưới Mexico giúp Argentina vượt qua cú sốc thất bại trước Saudi Arabia và giành vé đi tiếp. Đó là đường chọc khe tinh tế để Nahuel Molina ghi bàn vào lưới Hà Lan ở tứ kết. Hay pha đi bóng loại bỏ Josko Gvardiol rồi kiến tạo cho Julian Alvarez ghi bàn trong chiến thắng trước Croatia ở bán kết.

Tuy nhiên, nếu đặt cạnh nhau để so sánh, màn trình diễn của Maradona tại World Cup 1986 vẫn mang màu sắc “siêu anh hùng” rõ nét hơn. Những khoảnh khắc bùng nổ, khả năng tự mình thay đổi cục diện trận đấu của Maradona tạo nên cảm giác ma thuật mà Messi tại World Cup 2022, với sự tinh tế và hiệu quả, chưa hoàn toàn chạm tới.

Đó cũng là lý do nhiều cổ động viên Argentina lớn tuổi vẫn dành vị trí đặc biệt cho Maradona.

World Cup 2022 giúp Messi hoàn thành giấc mơ vô địch thế giới, nhưng chưa chắc đã khép lại cuộc tranh luận về việc ai vĩ đại hơn tại sân chơi lớn nhất hành tinh.

World Cup 2026, nơi Messi trở thành “siêu anh hùng”

Nhưng World Cup 2026 đã tạo ra bước ngoặt cuối cùng.

Ở tuổi 39, Messi vẫn là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu, vượt qua hàng loạt ngôi sao thuộc thế hệ mới như Kylian Mbappe, Harry Kane, Erling Haaland hay Lamine Yamal. Đây lẽ ra phải là sân khấu của họ, nhưng tất cả đều phải nhường ánh hào quang cho người đàn anh đến từ Argentina.

Sau trận bán kết với tuyển Anh, Messi ghi 8 bàn, đứng đầu danh sách vua phá lưới cùng Mbappe, đồng thời có 4 pha kiến tạo. Anh tạo ra 26 cơ hội ghi bàn cho đồng đội, bao gồm 8 cơ hội rõ ràng, thực hiện 19 quả tạt chính xác và hoàn thành 25 pha qua người, đều thuộc nhóm dẫn đầu giải đấu.

Những con số ấy chỉ là một phần câu chuyện.

Điều phi thường nhất ở Messi tại World Cup 2026 nằm ở cách anh thích nghi. Argentina của Scaloni không còn duy trì được sự cân bằng và chặt chẽ như phiên bản vô địch tại Qatar. Họ cũng không còn một cầu thủ chạy cánh tạo đột biến liên tục như Angel Di Maria.

Đội bóng Nam Mỹ hiện tại vận hành với một niềm tin đơn giản: kiểm soát trận đấu, duy trì thế cân bằng và đưa bóng đến Messi vào thời điểm quan trọng nhất.

Ở vòng bảng và 1/16, khi Argentina hoàn toàn làm chủ thế trận, Messi vẫn đóng vai trò của một sát thủ với những bàn thắng quyết định. Nhưng từ vòng 1/8 đội, khi các đối thủ như Ai Cập, Thụy Sĩ hay tuyển Anh chơi quyết liệt hơn, siết chặt không gian hơn, Messi lập tức thay đổi.

Anh không còn cố gắng tự mình xuyên phá hàng thủ.

Messi lùi sâu hơn, dạt sang phải nhiều hơn, tham gia tổ chức và tung ra những đường chuyền có thể xé toang hàng phòng ngự đối phương. Anh trở thành người tạo ra khác biệt trong những trận đấu Argentina gặp bế tắc.

Messi kiến tạo cho Lautaro ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 cho Argentina trước tuyển Anh tại bán kết World Cup 2026.

Trước tuyển Anh, Messi không ghi bàn. Nhưng anh là người góp dấu giày vào cả hai bàn thắng. Anh kéo giãn hệ thống phòng ngự của đối thủ ở tình huống Enzo Fernandez gỡ hòa, trước khi tung đường tạt bóng bằng chân phải để Lautaro Martinez đánh đầu ấn định chiến thắng.

Đó là một Messi khác.

Không còn là cầu thủ phải tự mình ghi bàn để chứng minh giá trị, mà là người khiến cả tập thể trở nên nguy hiểm hơn.

Điều khiến người hâm mộ kinh ngạc không chỉ là tài năng, mà còn là cách Messi duy trì đẳng cấp ở độ tuổi tưởng như không thể. Maradona từng chinh phục World Cup 1986 khi đang ở đỉnh cao thể chất, mới 26 tuổi. Messi tại World Cup 2026 đã bước sang tuổi 39, khi phần lớn cầu thủ cùng thế hệ đã rời xa bóng đá đỉnh cao.

Thế nhưng, nhìn cách anh giữ bóng giữa vòng vây của 3-4 cầu thủ tuyển Anh, nhìn cách số 10 của Argentina vẫn tìm ra khoảng trống và tạo ra khác biệt, người ta chỉ có thể thừa nhận một điều: đó là Messi.

Maradona sẽ mãi là “siêu anh hùng” đầu tiên của bóng đá Argentina. World Cup 1986 cũng sẽ mãi là một trong những câu chuyện vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.

Nhưng Messi đã tạo nên một chương riêng.

Từ thất bại ở World Cup 2014, chức vô địch Copa America, World Cup 2022 cho đến hành trình tại World Cup 2026, Messi không chỉ hoàn thành giấc mơ của bản thân mà còn vượt qua mọi giới hạn từng được đặt ra.

Maradona là biểu tượng của một kỳ World Cup kỳ diệu.

Messi là biểu tượng của sự vĩ đại kéo dài qua nhiều thời đại.

Và sau tất cả, ở sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới, rất khó để phủ nhận rằng Lionel Messi đã đứng trên tất cả.