Lionel Scaloni, người hùng thầm lặng của Argentina

Từ một HLV được bổ nhiệm trong hoàn cảnh bất đắc dĩ sau World Cup 2018, Scaloni xây dựng nên tập thể gắn kết quanh Lionel Messi và giờ chỉ còn cách lịch sử đúng một trận đấu.

Lionel Scaloni là kiến trúc sư đứng sau kỷ nguyên thành công nhất của tuyển Argentina cùng Lionel Messi.

Mối liên hệ giữa Lionel Scaloni và Lionel Messi bắt đầu từ một chi tiết ít người để ý. Trong trận ra mắt tuyển Argentina của Messi trước Hungary năm 2005, tiền đạo khi đó mới 18 tuổi chỉ thi đấu 45 giây trước khi nhận thẻ đỏ. Trong thời gian ngắn ngủi ấy, anh chỉ nhận được hai đường chuyền và cả hai đều đến từ Scaloni.

Một năm sau, Messi ghi bàn đầu tiên tại World Cup trong chiến thắng trước Serbia và Montenegro. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, người đầu tiên chạy đến ôm chúc mừng anh trong đường hầm cũng chính là Scaloni.

Hai khoảnh khắc tưởng chừng rất nhỏ ấy lại mở đầu cho mối quan hệ kéo dài hơn hai thập niên. Scaloni lớn hơn Messi chín tuổi, luôn đối xử với người đàn em như một thành viên trong gia đình. Hai mươi năm sau, họ lại đứng cạnh nhau, nhưng lần này là trước cơ hội viết tiếp lịch sử của bóng đá Argentina.

Từ phương án chữa cháy đến người định hình một thế hệ

Nếu có ai nói vào năm 2018 rằng Scaloni sẽ trở thành HLV thành công nhất của Argentina trong kỷ nguyên hiện đại, rất ít người tin.

Sau thất bại hỗn loạn tại World Cup 2018, Jorge Sampaoli rời ghế HLV trưởng, để lại một đội tuyển rệu rã cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Liên đoàn Bóng đá Argentina khi ấy cũng không đủ tiềm lực tài chính để mời một chiến lược gia tên tuổi.

Scaloni, người đang dẫn dắt đội U20 và từng là trợ lý của Sampaoli, chỉ được giao quyền tạm thời trong sáu trận giao hữu. Ông không phải lựa chọn số một, mà đơn giản là phương án khả thi nhất ở thời điểm đó.

Ít ai ngờ, quyết định mang tính chữa cháy ấy lại mở ra giai đoạn thành công nhất của Argentina trong nhiều thập niên.

Từ HLV tạm quyền năm 2018, Scaloni chỉ còn cách cột mốc lịch sử đúng một trận chung kết World Cup.

Việc đầu tiên Scaloni làm không phải thay đổi chiến thuật, mà là tìm gặp Messi. Sau hàng loạt thất bại ở các trận chung kết và kỳ World Cup đáng quên trên đất Nga, tương lai của đội trưởng Argentina khi ấy vẫn còn bỏ ngỏ.

Scaloni không đến với những lời hứa sáo rỗng. Ông cùng Pablo Aimar và Walter Samuel trình bày kế hoạch xây dựng một tập thể trẻ trung, giàu năng lượng hơn, nhưng vẫn xoay quanh Messi. Thay vì tạo ra một đội bóng phụ thuộc vào siêu sao số 10, họ muốn xây dựng một tập thể đủ mạnh để Messi có thể phát huy hết giá trị.

Đó là điều đã thuyết phục Messi tiếp tục gắn bó với đội tuyển.

Scaloni, Aimar và Samuel đều chịu ảnh hưởng sâu sắc từ triết lý của Jose Pekerman. Họ không chỉ quan tâm đến chiến thuật, mà còn chú trọng xây dựng văn hóa đội tuyển.

Với Scaloni, những buổi ăn tối, các cuộc trò chuyện hay một bữa tiệc nướng truyền thống đôi khi cũng quan trọng như một buổi phân tích video. Trong một giải đấu kéo dài cả tháng, sự gắn kết giữa các cầu thủ nhiều khi trở thành khác biệt lớn nhất.

Thành công lớn nhất là tạo ra một tập thể vì Messi

Scaloni chưa bao giờ tìm cách giảm vai trò của Messi để khẳng định quyền lực của mình. Ông cũng không biến phần còn lại thành những diễn viên phụ.

Điều ông làm được là tạo ra một tập thể nơi mọi người đều chấp nhận Messi là trung tâm. Không có sự đố kỵ, cũng không có cảm giác phải cạnh tranh với ánh hào quang của đội trưởng. Thay vào đó, các cầu thủ xem việc giúp Messi chinh phục thêm danh hiệu là mục tiêu chung.

Scaloni từng nói Messi giống như một người bạn trong phòng thay đồ hơn là một biểu tượng bất khả xâm phạm. Chính sự gần gũi ấy giúp Argentina duy trì bầu không khí đoàn kết suốt nhiều năm.

Messi là biểu tượng trên sân, còn Scaloni là người âm thầm tạo nên tập thể giúp Argentina chinh phục những đỉnh cao.

Bản thân Messi cũng thay đổi dưới thời Scaloni. Anh không còn là thủ quân trầm lặng của những năm trước, mà trở nên cởi mở, giàu cảm xúc và chủ động hơn trong việc kết nối các đồng đội.

Thành công của Argentina vì thế không chỉ đến từ tài năng của Messi, mà còn từ môi trường mà Scaloni tạo dựng. Ông không thay đổi Messi, mà giúp anh trở thành phiên bản thoải mái và tự nhiên nhất trong màu áo đội tuyển.

Điều đó tiếp tục được thể hiện tại World Cup 2026. Argentina nhiều lần rơi vào thế khó trước Cape Verde, Ai Cập, Thụy Sĩ rồi Anh, nhưng đều biết cách vượt qua nhờ bản lĩnh của cả tập thể.

Scaloni cũng không còn giữ vẻ lạnh lùng như bốn năm trước. Sau chiến thắng trước Ai Cập, ông nghẹn lời trong cuộc phỏng vấn vì quá xúc động. Áp lực bảo vệ ngôi vô địch, cùng cảm giác đây có thể là kỳ World Cup cuối cùng của Messi, khiến mọi cảm xúc trở nên mãnh liệt hơn.

Nếu đánh bại Tây Ban Nha ở trận chung kết, Scaloni sẽ trở thành HLV đầu tiên kể từ Vittorio Pozzo bảo vệ thành công chức vô địch World Cup.

Đó sẽ là cái kết hoàn hảo cho người từng chỉ được chọn vì Argentina không còn phương án nào tốt hơn. Messi vẫn là gương mặt đại diện cho kỷ nguyên vàng của bóng đá xứ tango, nhưng phía sau ánh hào quang ấy luôn có một Lionel khác lặng lẽ đứng sau mọi thành công.