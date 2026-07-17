Muốn hạ Argentina, trước hết phải khiến Messi không có thời gian

Argentina không phải đội bóng áp đảo nhất World Cup 2026, nhưng bản lĩnh, khả năng thích nghi và một Messi luôn biết cách tạo khác biệt biến họ thành đối thủ đáng sợ nhất.

Không còn bùng nổ bằng tốc độ, Messi chinh phục đối thủ bằng khả năng đọc trận đấu và những khoảnh khắc quyết định.

Argentina không vào chung kết bằng những chiến thắng dễ dàng. Họ từng bị Cape Verde gây rất nhiều khó khăn, phải chật vật vượt qua Ai Cập, cần tới hiệp phụ mới khuất phục được Thụy Sĩ và chỉ lội ngược dòng trước tuyển Anh trong những phút cuối.

Nhìn vào hành trình ấy, dễ thấy đội bóng của Lionel Scaloni không phải lúc nào cũng chơi hay hơn đối thủ. Nhưng điều khiến Argentina khác biệt là họ luôn biết cách vượt qua những thời điểm khó khăn nhất.

Đó mới là sức mạnh lớn nhất của nhà đương kim vô địch.

Argentina không cần kiểm soát hoàn toàn thế trận hay tạo ra hàng chục cơ hội ghi bàn. Chỉ cần đối thủ mất sự chủ động trong một khoảng thời gian ngắn, họ đủ khả năng xoay chuyển cục diện.

Bán kết với tuyển Anh là ví dụ rõ nhất. Trong hơn một giờ đồng hồ, "Tam sư" thực hiện đúng kế hoạch chiến thuật. Thế nhưng, ngay khi Thomas Tuchel chủ động kéo đội hình xuống thấp để bảo vệ tỷ số 1-0, cục diện lập tức đảo chiều. Argentina chiếm quyền kiểm soát, liên tục gia tăng sức ép rồi ghi liền hai bàn thắng ở những phút cuối.

Đó không phải chiến thắng đến từ may mắn. Đó là bản lĩnh của một tập thể luôn tin rằng trận đấu chỉ kết thúc khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Argentina mạnh nhờ hệ thống, Messi tạo nên khác biệt

Nếu trước đây Argentina gần như phụ thuộc hoàn toàn vào Messi, thì đội bóng hiện tại đã khác. Scaloni xây dựng một tập thể giàu tính tổ chức và có khả năng thích nghi rất cao. Argentina không bị đóng khung trong một cách chơi cố định mà luôn điều chỉnh theo từng đối thủ và diễn biến trên sân.

Khi cần kiểm soát bóng, Leandro Paredes và Enzo Fernandez sẽ là điểm khởi đầu cho mọi đợt triển khai. Khi cần tăng tốc, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister hay Julian Alvarez sẵn sàng đẩy cao đội hình để gây áp lực. Chính sự linh hoạt ấy giúp Messi không còn phải gánh toàn bộ trách nhiệm như nhiều năm trước. Ở tuổi 39, anh cũng không còn là cầu thủ liên tục rê bóng từ giữa sân hay bứt tốc qua nhiều hậu vệ như thời đỉnh cao tại Barcelona.

Messi tiếp tục tạo khác biệt ở tuổi 39, giúp Argentina ngược dòng trước Anh để vào chung kết World Cup 2026.

Messi giờ cũng thay đổi. Theo dữ liệu FIFA được BBC dẫn lại trước trận bán kết, anh dành khoảng 47% quãng đường di chuyển để đi bộ, tỷ lệ cao nhất trong số các cầu thủ không phải thủ môn tại World Cup 2026. Đó không phải dấu hiệu của tuổi tác, mà là một lựa chọn có chủ đích.

Messi đi bộ để quan sát, để đọc vị trí đồng đội, cách đối thủ dịch chuyển và chờ đúng thời điểm tham gia vào trận đấu. Khi bóng đến chân, anh gần như đã biết trước phương án xử lý.

Nhà báo Guillem Balague, tác giả cuốn tiểu sử về Messi, từng nhận định siêu sao người Argentina đã nhiều lần tái định hình cách chơi trong suốt sự nghiệp để thích nghi với tuổi tác cũng như sự thay đổi của bóng đá hiện đại.

Trận bán kết gặp tuyển Anh là minh chứng rõ nét. Suốt hiệp một, Messi gần như không để lại nhiều dấu ấn. Anh hoạt động chủ yếu ở trung lộ và bị hàng tiền vệ Anh thu hẹp khoảng trống.

Nhưng sau bàn mở tỷ số của Anthony Gordon, Tuchel lại vô tình trao quyền kiểm soát cho Argentina khi quyết định lùi đội hình về phòng ngự.

Theo thống kê, Argentina cầm bóng tới 88% trong hơn nửa giờ cuối trận. Messi được kéo sang hành lang phải và lập tức trở thành trung tâm trong mọi đợt lên bóng.

Anh hoàn thành 9 pha rê bóng thành công, tạo ra 4 cơ hội ghi bàn, thực hiện 9 quả tạt và kiến tạo cả hai bàn thắng. Messi cũng trở thành cầu thủ đầu tiên kể từ năm 1966 vừa có 9 pha rê bóng thành công vừa sở hữu 2 kiến tạo trong một trận đấu thuộc vòng knock-out World Cup.

Điều đáng nói là Messi không cần chạm bóng quá nhiều để tạo ảnh hưởng. Anh có thể im lặng trong phần lớn thời gian, nhưng chỉ cần vài phút có khoảng trống, số 10 đủ sức thay đổi kết quả trận đấu. Đó là phẩm chất không đội bóng nào khác ở World Cup 2026 sở hữu.

Tây Ban Nha phải làm gì?

Muốn đánh bại Argentina, điều đầu tiên Tây Ban Nha cần tránh là lặp lại sai lầm của tuyển Anh.

Lùi đội hình quá sớm chẳng khác nào trao thế trận cho Messi. Khi số 10 có thời gian nhận bóng và tổ chức lối chơi quanh khu vực trước vòng cấm, Argentina gần như luôn tạo ra cơ hội nguy hiểm. Vì vậy, điều quan trọng không nằm ở việc cử một cầu thủ theo kèm Messi suốt 90 phút, mà là khiến anh không thể nhận bóng trong tư thế thuận lợi.

Vai trò của Rodri trong trận chung kết World Cup 2026 sẽ rất quan trọng.

Muốn làm được điều đó, hàng tiền vệ Tây Ban Nha phải thắng cuộc chiến ở khu vực trung tâm. Rodri sẽ giữ vai trò then chốt. Nếu tiếp tục kiểm soát tốt khoảng trống trước hàng thủ như những gì đã làm trước tuyển Pháp, tiền vệ của Manchester City có thể hạn chế đáng kể khả năng kết nối của Messi với các vệ tinh xung quanh.

Bên cạnh đó, "La Roja" cũng cần phát huy điểm mạnh lớn nhất của mình: kiểm soát bóng. Argentina luôn nguy hiểm khi trận đấu bị kéo vào những pha chuyển đổi liên tục. Ngược lại, nếu buộc đội bóng của Scaloni phải chạy theo bóng trong thời gian dài, Tây Ban Nha sẽ giảm đáng kể khả năng phản công của đối thủ, đồng thời khiến Messi phải tiêu tốn nhiều năng lượng hơn.

Một hướng khai thác khác là hành lang của Nahuel Molina, người nhiều lần gặp khó khăn trước tốc độ của Anthony Gordon ở bán kết. Với Lamine Yamal và Nico Williams, Tây Ban Nha hoàn toàn có thể gây sức ép từ hai biên.

Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất vẫn là giữ được sự chủ động. Argentina rất giỏi trừng phạt những đội bóng bắt đầu sợ chiến thắng. Tuyển Anh từng ở rất gần trận chung kết, nhưng chỉ một quyết định lùi sâu đã khiến toàn bộ thế trận thay đổi. Tuchel chọn bảo toàn tỷ số, còn Scaloni tiếp tục tấn công.

Cuối cùng, đội dám chơi bóng mới là đội giành chiến thắng. Argentina không phải tập thể bất khả chiến bại. Họ vẫn để lộ những khoảng trống, vẫn có những thời điểm mất cân bằng và từng nhiều lần bị đẩy vào thế khó.

Nhưng để đánh bại đội bóng này, đối thủ không chỉ cần một kế hoạch chiến thuật hợp lý mà còn phải đủ bản lĩnh để theo đuổi kế hoạch ấy đến phút cuối. Bởi chỉ cần trao cho Messi vài phút và một khoảng trống nhỏ, Argentina hoàn toàn có thể biến mọi lợi thế của đối phương thành vô nghĩa.

Cảnh cầu thủ Argentina khiêu khích trước khi bị Bellingham tát vào đầu Hôm 16/7, Valentin Barco ăn mừng khiêu khích bàn thắng của Enzo Fernandez trước khi xảy ra xô xát với Jude Bellingham ở trận Argentina thắng Anh 2-1 thuộc bán kết World Cup 2026.