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Thể thao

Ronaldo chuẩn bị chia tay tuyển Bồ Đào Nha?

  • Thứ bảy, 18/7/2026 07:08 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Cristiano Ronaldo được cho là sẽ từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha sau cuộc chạm trán Xứ Wales vào ngày 25/9.

Cristiano Ronaldo có thể chia tay tuyển Bồ Đào Nha vào tháng 9 tới.

Trận đấu đầy ý nghĩa này dự kiến sẽ diễn ra tại sân Estadio Jose Alvalade ở thủ đô Lisbon (Bồ Đào Nha). Việc lựa chọn sân vận động này làm nơi tổ chức trận đấu cuối cùng mang ý nghĩa đặc biệt.

Đây chính là nơi CR7 bắt đầu những bước chạy chuyên nghiệp đầu tiên trong sự nghiệp. Việc quay trở lại sân Estadio Jose Alvalade để nói lời giã biệt màu áo bã trầu được xem là màn tri ân hoàn hảo cho hành trình phi thường của anh.

Quyết định được đưa ra không lâu sau khi Ronaldo hoàn thành chiến dịch World Cup 2026 cùng đội tuyển Bồ Đào Nha. "Selecao châu Âu" bị loại sau khi để thua Tây Ban Nha với tỷ số tối thiểu 0-1 ở vòng 16 đội hôm 7/7. Cựu cầu thủ Manchester United đóng góp 3 bàn thắng sau 5 lần ra sân tại giải đấu trên đất Bắc Mỹ.

Sau khi chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế, Ronaldo sẽ để lại một di sản khổng lồ mà bất cứ cầu thủ nào cũng phải mơ ước. Anh kết thúc hành trình với kỷ lục 233 trận khoác áo đội tuyển quốc gia và ghi được 146 bàn thắng.

Trong khoảng hai thập kỷ cống hiến, CR7 dẫn dắt Bồ Đào Nha chinh phục chức vô địch EURO 2016 và hai lên ngôi tại Nations League vào các năm 2019 và 2025, khẳng định vị thế của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại.

Cổ động viên vẫn hô vang tên Ronaldo Dù không thể cùng Bồ Đào Nha đi tiếp tại World Cup 2026, Ronaldo vẫn nhận được sự ủng hộ cuồng nhiệt của các CĐV khi rời sân vận động, trở lại khách sạn sáng 7/7.

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Huy Trưởng

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