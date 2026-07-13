Rộ tin Ronaldo hoãn cưới

Cristiano Ronaldo và Georgina Rodriguez được cho là đã quyết định hoãn tổ chức đám cưới sau khi tuyển Bồ Đào Nha sớm dừng bước tại World Cup 2026.

Ronaldo và Georgina được cho là hoãn tổ chức đám cưới.

Theo truyền thông Bồ Đào Nha, cặp đôi từng dự định tổ chức hôn lễ vào ngày 20/7/2026. Thời gian này được lựa chọn không phải ngẫu nhiên, bởi đây là thời điểm ngay sau trận chung kết World Cup. Ronaldo từng kỳ vọng có thể khép lại giải đấu bằng chức vô địch cùng đội tuyển Bồ Đào Nha trước khi bước sang một cột mốc quan trọng trong cuộc sống cá nhân.

Trước khi giải đấu khởi tranh, Ronaldo từng chia sẻ mong muốn giành chức vô địch World Cup trong cuộc trò chuyện với nhà báo Piers Morgan. Chính vì vậy, kế hoạch tổ chức lễ cưới ngay sau giải đấu được xem là mang nhiều ý nghĩa, như một dịp để ăn mừng cả thành công trong sự nghiệp lẫn hạnh phúc gia đình.

Ronaldo thất vọng vì bị loại sớm ở World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, mọi chuyện không diễn ra như kỳ vọng. Đội tuyển Bồ Đào Nha bị Tây Ban Nha loại khỏi World Cup 2026, khiến giấc mơ nâng cao chiếc cúp vàng của Ronaldo thêm một lần dang dở. Trong bối cảnh đó, việc giữ nguyên ngày cưới được cho là không còn phù hợp.

Nguồn tin cho biết Ronaldo cảm thấy nếu vẫn tổ chức hôn lễ vào ngày 20/7, thời điểm ngay sau khi World Cup khép lại, điều đó có thể vô tình tạo cảm giác như đang chung vui với nhà vô địch giải đấu, thay vì đánh dấu một khoảnh khắc trọn vẹn dành riêng cho anh và gia đình.

Vì vậy, Ronaldo và Georgina thống nhất hoãn lễ cưới và hiện chưa ấn định thời điểm tổ chức mới. Dù vậy, mối quan hệ giữa hai người được cho là không bị ảnh hưởng khi cả hai vẫn tiếp tục đồng hành trong cuộc sống và cùng chăm sóc các con sau một mùa hè đầy biến động.

Cổ động viên vẫn hô vang tên Ronaldo Dù không thể cùng Bồ Đào Nha đi tiếp tại World Cup 2026, Ronaldo vẫn nhận được sự ủng hộ cuồng nhiệt của các CĐV khi rời sân vận động, trở lại khách sạn sáng 7/7.