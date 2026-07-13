Cựu sao MU dẫn dắt tuyển Uruguay

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Uruguay (AUF), ông Ignacio Alonso, vừa thông báo Diego Forlan sẽ đảm nhận vai trò huấn luyện viên trưởng đội tuyển này.

Diego Forlan sẽ thay thế Marcelo Bielsa tại tuyển Uruguay. Ảnh: X

Cựu tiền đạo Manchester United sẽ thay thế Marcelo Bielsa, người vừa rời ghế nóng sau màn trình diễn không được như kỳ vọng tại World Cup 2026. Hợp đồng của ông sẽ kéo dài đến tháng 3/2027 dưới tư cách huấn luyện viên tạm quyền. Đây là phương án chiến lược trước khi liên đoàn Uruguay tiến hành cuộc bầu cử chủ tịch vào cuối năm nay. Sau thời điểm tháng 3/2027, ban lãnh đạo mới của AUF sẽ quyết định ký hợp đồng dài hạn với Forlan hoặc tìm kiếm ứng viên khác.

Trong giai đoạn này, chủ nhân hai danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu sẽ trực tiếp chỉ đạo Uruguay trong ít nhất 8 trận, bao gồm các lượt trận vòng loại World Cup 2030 diễn ra vào tháng 9, 10 và 11, cùng các trận giao hữu quốc tế.

Đặc biệt, Forlan cũng kiêm nhiệm chức danh huấn luyện viên trưởng đội tuyển U20 quốc gia để chuẩn bị cho Giải vô địch Nam Mỹ diễn ra vào tháng 1/2027.

Trước khi tiếp quản đội tuyển quốc gia, Forlan có kinh nghiệm dẫn dắt tại cấp độ câu lạc bộ với 11 trận tại Penarol (2020) và 12 trận tại Atenas de San Carlos (2021). Việc bổ nhiệm một huyền thoại có tầm ảnh hưởng lớn như cựu cầu thủ Manchester United được kỳ vọng sẽ vực dậy tinh thần của "Celeste" sau thất bại tại giải đấu trên đất Bắc Mỹ.

HLV Marcelo Bielsa quát thẳng phóng viên Sau khi Uruguay bất ngờ bị loại khỏi World Cup 2026, HLV Marcelo Bielsa đã mất kiên nhẫn và quát thẳng phóng viên trong lúc chờ bắt đầu buổi phỏng vấn sáng 27/6.