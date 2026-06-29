Bielsa tố cầu thủ Uruguay bỏ rơi mình

HLV Marcelo Bielsa khép lại World Cup 2026 trong cay đắng sau khi Uruguay bị loại ngay từ vòng bảng và nội bộ đội tuyển rơi vào căng thẳng.

Marcelo Bielsa chịu áp lực lớn sau khi Uruguay bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2026.

Bielsa rời World Cup 2026 bằng một cuộc nói chuyện nặng nề với các cầu thủ Uruguay. Trước khi rời Playa del Carmen, nơi "La Celeste" đóng quân trong thời gian dự giải, HLV người Argentina triệu tập toàn đội và nói thẳng: “Các cậu đã bỏ tôi lại một mình”.

Theo nhà báo Sebastian Giovanelli của ESPN Mundial, cuộc họp không kéo dài nhưng bầu không khí rất căng. Bielsa được cho là nhắm trực tiếp vào nhóm trụ cột, những người ông tin rằng đã không đứng về phía mình trong giai đoạn khó khăn nhất của đội tuyển.

Federico Valverde, một trong những cầu thủ có tiếng nói lớn nhất trong phòng thay đồ Uruguay, được cho là nằm trong nhóm bị nhắc đến. Sau lời cáo buộc của Bielsa, không cầu thủ nào lên tiếng đáp lại.

Uruguay là một trong những nỗi thất vọng lớn nhất tại World Cup 2026. Nằm ở bảng H cùng Tây Ban Nha, Cape Verde và Saudi Arabia, đội bóng Nam Mỹ không thắng trận nào, chỉ giành 2 điểm và không thể lọt vào nhóm các đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.

"La Celeste" hòa Saudi Arabia 1-1 tại Miami ngày 15/6, tiếp tục hòa Cape Verde 2-2 ngày 21/6, trước khi thua Tây Ban Nha 0-1 tại Guadalajara ngày 26/6. Trận thua Tây Ban Nha càng khiến bầu không khí thêm nặng nề khi thủ môn Fernando Muslera mắc lỗi trong bàn thắng của Alex Baena.

Nội bộ Uruguay căng thẳng khi Bielsa cho rằng các trụ cột không ủng hộ ông trong giai đoạn khó khăn.

Muslera trở thành chi tiết gây tranh cãi lớn trong thất bại của Uruguay. Thủ môn kỳ cựu này trở lại đội tuyển theo yêu cầu trực tiếp của Bielsa, nhưng lại trải qua một kỳ World Cup đáng quên với những sai lầm nghiêm trọng.

Theo BBC Sport, Muslera là thủ môn đầu tiên trong lịch sử World Cup mắc 3 lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua trong cùng một giải đấu. Với một đội tuyển từng được kỳ vọng tiến sâu, con số ấy phản ánh rõ sự sụp đổ cả về chuyên môn lẫn tinh thần.

Bielsa cũng không né tránh trách nhiệm. Trong buổi họp báo, ông thừa nhận nhiệm kỳ của mình tại Uruguay “để lại rất ít”. Nhà cầm quân này nói ông “không để lại gì cho bóng đá Uruguay”, bởi mọi đóng góp đều trở nên vô nghĩa nếu kết quả không đến.

Đó là cái kết trái ngược hoàn toàn với khởi đầu đầy hứa hẹn của Bielsa. Từ khi được bổ nhiệm vào tháng 5/2023, ông từng giúp Uruguay đánh bại Argentina và Brazil ở vòng loại World Cup, sau đó đưa đội vào bán kết Copa America 2024.

Trước trận bán kết Copa America, Bielsa thắng 10 trong 15 trận đầu dẫn dắt Uruguay. Tuy nhiên, thất bại trước Colombia trở thành bước ngoặt. Sau trận đấu đó, "La Celeste" chỉ thắng 5 trong 17 trận tiếp theo.

Đà sa sút kéo dài đến tận trước World Cup. Tháng 11/2025, Uruguay thua Mỹ 1-5, còn những nghi ngờ trong nội bộ về phương pháp làm việc của Bielsa ngày càng lớn.

Mối quan hệ giữa Bielsa và các trụ cột cũng chưa bao giờ thật sự yên ổn. Những căng thẳng từng xuất hiện công khai qua phát biểu của Luis Suarez, nhưng không được giải quyết triệt để trước khi Uruguay bước vào giải đấu lớn nhất thế giới.

Uruguay dự World Cup 2026 với 36 trận dưới thời Bielsa, gồm 16 chiến thắng, 12 trận hòa và 8 thất bại. Liên đoàn Bóng đá Uruguay từng công khai ủng hộ ông ngay cả trong giai đoạn khó khăn, nhưng cú sốc bị loại sớm khiến tương lai của HLV người Argentina trở nên khó đoán.