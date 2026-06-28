Đòn 'trừng phạt' khi Uruguay bị loại khỏi World Cup 2026

Sau thất bại cay đắng trước Tây Ban Nha tại vòng bảng World Cup 2026, tuyển Uruguay chính thức khép lại hành trình trên đất Mexico trong nỗi thất vọng lớn.

Tuyển Uruguay dừng chân ở vòng bảng World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Theo truyền thông Uruguay, Liên đoàn Bóng đá Uruguay (AUF) quyết định hủy chuyến bay riêng vốn được bố trí để đưa toàn đội từ đại bản doanh ở Mexico trở về Montevideo. Thay vào đó, các cầu thủ sẽ chia thành nhiều nhóm và đi các chuyến bay thương mại như những hành khách thông thường, khép lại một kỳ World Cup đáng quên.

Báo chí Uruguay cho rằng đây là động thái mang tính "trừng phạt" của AUF sau khi đội nhà gây thất vọng lớn tại World Cup. Uruguay chỉ xếp thứ ba tại bảng H, đứng sau Tây Ban Nha và cả Cape Verde, đội tuyển lần đầu tiên góp mặt ở một kỳ World Cup.

World Cup 2026 cũng là lần thứ hai liên tiếp Uruguay dừng bước ngay từ vòng bảng của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, sau giải đấu năm 2022. Đại diện Nam Mỹ sở hữu nhiều ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu cùng HLV giàu kinh nghiệm Marcelo Bielsa, nhưng vẫn không thể đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ.

Theo các nguồn tin tại Uruguay, Bielsa sẽ không tiếp tục dẫn dắt đội tuyển quốc gia. AUF dự kiến sớm tìm kiếm một HLV mới để chuẩn bị cho các giải đấu sắp tới, đặc biệt là World Cup 2030, giải đấu đánh dấu kỷ niệm 100 năm kỳ World Cup đầu tiên được tổ chức tại Montevideo. Đây sẽ là cột mốc đặc biệt và Uruguay kỳ vọng sẽ mở ra một chu kỳ thành công mới sau kỳ World Cup đầy thất vọng.

Highlights Uruguay 0-1 Tây Ban Nha Sáng 27/6, Tây Ban Nha đánh bại Uruguay 1-0 ở lượt cuối bảng H World Cup 2026, qua đó giành vé vào vòng knock-out với ngôi đầu bảng.