Đại diện châu Phi làm nên lịch sử ở World Cup

Sáng 28/6, CHDC Congo đánh bại Uzbekistan 3-1, qua đó giành vé dự vòng knock-out World Cup ngay lần đầu tham dự.

CHDC Congo đã tạo nên cột mốc vĩ đại trong lịch sử bóng đá nước này khi ngược dòng đánh bại Uzbekistan 3-1 tại Atlanta, qua đó giành chiến thắng đầu tiên tại một kỳ World Cup và chính thức giành vé vào vòng loại trực tiếp. Đây là thành tích chưa từng có của đội tuyển mang biệt danh “Leopards”, mở ra một chương mới đầy tự hào cho bóng đá quốc gia này. Đối thủ của CHDC Congo sẽ là tuyển Anh.

Uzbekistan nhập cuộc đầy quyết tâm và tưởng như đã có bàn thắng mở tỷ số chỉ sau chưa đầy một phút thi đấu. Eldor Shomurodov đưa bóng vào lưới sau khi tận dụng tình huống thủ môn Congo cản phá cú dứt điểm của Dostonbek Khamdamov, nhưng niềm vui của đội bóng Trung Á nhanh chóng bị dập tắt bởi lỗi việt vị.

Hai đội cống hiến cho người hâm mộ trận cầu hấp dẫn.

Tuy nhiên, Shomurodov không phải chờ lâu để lập công. Chỉ 10 phút sau, tiền đạo của Basaksehir tận dụng sự thiếu ăn ý giữa hậu vệ Aaron Wan-Bissaka và thủ môn Lionel Mpasi-Nzau, thực hiện cú lốp bóng tinh tế từ góc hẹp, đưa Uzbekistan vượt lên dẫn trước.

Bị dẫn bàn, Congo nhanh chóng phản ứng và tạo ra sức ép lớn. Nathanael Mbuku từng đưa bóng vào lưới Uzbekistan bằng cú sút tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm, nhưng bàn thắng không được công nhận sau khi trọng tài tham khảo VAR và xác định có lỗi trong pha bóng trước đó.

Sang hiệp hai, Congo tiếp tục gia tăng sức ép. Yoane Wissa có cơ hội nhưng không thể đánh bại thủ môn Abduvakhid Nematov. Bước ngoặt đến ngay trước thời điểm tạm dừng hiệp đấu khi Abdukodir Khusanov phạm lỗi trong vùng cấm với Wissa. Chính tiền đạo này bình tĩnh thực hiện thành công quả phạt đền, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Có được bàn gỡ, Congo càng chơi càng tự tin. Phút 78, Meschak Elia tung cú sút khiến bóng đổi hướng, tạo điều kiện để Fiston Mayele xử lý khéo léo và đưa bóng vào lưới, hoàn tất màn lội ngược dòng ngoạn mục.

Những phút cuối, Wissa tiếp tục ghi dấu ấn với cú sút hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, ấn định chiến thắng 3-1 và khép lại đêm lịch sử của bóng đá Congo.

Highlights Colombia 1-0 CHDC Congo Colombia chính thức có mặt tại vòng knock out World Cup 2026 sau khi vượt qua Congo tại lượt hai bảng K World Cup 2026 sáng 24/6.