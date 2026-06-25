Morocco gỡ hòa 2-2
Ismael Saibari có mặt đúng lúc cân bằng tỷ số 2-2 trước Haiti ở lượt đấu cuối bảng B World Cup 2026 sáng 25/6.
Colombia chính thức có mặt tại vòng knock out World Cup 2026 sau khi vượt qua Congo tại lượt hai bảng K World Cup 2026 sáng 24/6.
Ismael Saibari có mặt đúng lúc cân bằng tỷ số 2-2 trước Haiti ở lượt đấu cuối bảng B World Cup 2026 sáng 25/6.
Vinicius hoàn tất cú đúp, giúp Brazil nhân đôi cách biệt trước Scotland ở lượt đấu cuối bảng C World Cup 2026 sáng 25/6.
Ngôi sao từ Real Madrid có tình huống tận dụng tối đa sai lầm của hậu vệ Scotland, mở tỷ số cho Brazil tại lượt đấu cuối bảng C World Cup 2026 sáng 25/6.
Haiti mở tỷ số 1-0 trước Morocco sau pha phản lưới nhà của Yassine Bounou ở lượt đấu cuối bảng C World Cup 2026 sáng 25/6.
Promise David ghi bàn vào lưới Thụy Sỹ rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Canada ở lượt đấu cuối bảng B World Cup 2026 sáng 25/6.
Alajbegovic có pha đi bóng rồi dứt điểm trái phá vào lưới Qatar đưa Bosnia vươn lên dẫn 1-0 ở lượt đấu cuối bảng B World Cup 2026 sáng 25/6.
Manzambi dứt điểm tung lưới chủ nhà Canada nâng tỷ số lên 2-0 cho Thụy Sỹ tại lượt đấu cuối bảng B World Cup 2026 sáng 25/6.
Ruben Vargas dứt điểm gọn gàng mở tỷ số 1-0 vào lưới Thụy Sĩ tại lượt đấu cuối bảng B World Cup 2026 sáng 25/6.
Ermin Mahmic có mặt đúng lúc dứt điểm gọn gàng mang về chiến thắng cho đại diện châu Âu trước Qatar ở lượt đấu cuối bảng B World Cup 2026 sáng 25/6.
Pha đệm bóng của Hassan Al-Haidos giúp Qatar nhen nhóm hy vọng có điểm tại lượt đấu cuối bảng B World Cup 2026 sáng 25/6.