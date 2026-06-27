Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Tây Ban Nha phá kỷ lục bất bại của Brazil

  • Thứ bảy, 27/6/2026 15:25 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Đánh bại Uruguay 1-0 thuộc bảng H World Cup 2026 ngày 27/6, Tây Ban Nha lập kỷ lục thế giới với chuỗi 34 trận bất bại ở các giải đấu chính thức cấp đội tuyển quốc gia.

Kỷ lục vô tiền khoáng hậu vủa Tây Ban Nha.

Đoàn quân của HLV Luis de la Fuente nối dài mạch bất bại lên 34 trận liên tiếp, với thành tích ấn tượng gồm 27 chiến thắng và 7 trận hòa. Lần gần nhất Tây Ban Nha thất bại trong một trận đấu chính thức diễn ra từ tháng 3/2023, khi họ để thua Scotland 0-2 tại vòng loại EURO 2024.

Kể từ đó, "La Roja" duy trì phong độ ổn định đáng kinh ngạc. Với chuỗi 34 trận bất bại, Tây Ban Nha đã vượt qua kỷ lục của Brazil. Đội tuyển Nam Mỹ trải qua 33 trận không thua ở các giải đấu chính thức giai đoạn từ năm 1993 đến 1998, một thành tích từng được xem là rất khó bị phá vỡ.

Đáng chú ý, theo Tribuna, thống kê này chỉ tính các trận đấu chính thức do Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) và các liên đoàn tổ chức, không bao gồm các trận giao hữu cũng như kết quả sau loạt sút luân lưu.

Vì vậy, thất bại 0-1 của Tây Ban Nha trước Colombia ở trận giao hữu vào năm 2024 không ảnh hưởng đến chuỗi thành tích. Tương tự, trận thua Bồ Đào Nha trên chấm luân lưu ở chung kết UEFA Nations League 2025 (hai đội hòa 2-2 sau 120 phút) cũng không được tính là thất bại.

Kỷ lục một lần nữa khẳng định vị thế của Tây Ban Nha dưới thời HLV La Fuente. Không chỉ trình diễn lối chơi thuyết phục, "La Roja" còn cho thấy sự ổn định đáng kinh ngạc và nổi lên là ứng viên nặng ký cho chức vô địch World Cup 2026.

Video Tây Ban Nha mở tỷ số 1-0 trước Uruguay Sáng 27/6, Baena ghi bàn mở tỷ số cho Tây Ban Nha trước Uruguay sau sai lầm của thủ thành Muslera ở lượt đấu cuối bảng H World Cup 2026.

Bielsa nổi đóa với phóng viên sau cú sốc của Uruguay

Sau trận thua 0-1 Tây Ban Nha tại bảng H World Cup 2026, khiến Uruguay chính thức bị loại, huấn luyện viên Marcelo Bielsa dường như không thể giữ được sự bình tĩnh.

5 giờ trước

Truyền thông thế giới 'cạn lời' với thủ môn Uruguay

Sai lầm của Fernando Muslera trong thất bại trước Tây Ban Nha khiến Uruguay dừng bước ngay vòng bảng World Cup 2026 còn anh trở thành tâm điểm chỉ trích của truyền thông quốc tế.

7 giờ trước

Cú sốc lớn nhất World Cup 2026

Từ ứng viên được kỳ vọng tiến sâu, Uruguay bất ngờ sụp đổ toàn diện và rời World Cup 2026 ngay từ vòng bảng theo cách khó tin nhất.

7 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Tây Ban Nha Tuyển Brazil Tây Ban Nha

    Đọc tiếp

    Cu soc voi tuyen Tay Ban Nha hinh anh

    Cú sốc với tuyển Tây Ban Nha

    19 phút trước 16:37 27/6/2026

    0

    Tuyển Tây Ban Nha đối diện nguy cơ thiếu vắng hai cầu thủ tấn công Nico Williams và Yeremy Pino đến hết World Cup 2026.

    Khoanh khac World Cup: Phep la Cape Verde hinh anh

    Khoảnh khắc World Cup: Phép lạ Cape Verde

    34 phút trước 16:22 27/6/2026

    0

    Ở lượt trận diễn ra ngày 27/6, Cape Verde tiếp tục trở thành bất ngờ lớn nhất World Cup 2026 khi giành vé vào vòng 32 đội bằng tư cách đội nhì bảng H.

    Nhat Ban moi la 'ngao op' truoc Brazil? hinh anh

    Nhật Bản mới là 'ngáo ộp' trước Brazil?

    55 phút trước 16:02 27/6/2026

    0

    Từng học hỏi từ người thầy Brazil, Nhật Bản hiện tại đã sẵn sàng vượt qua ngọn núi lớn này để khẳng định vị thế đối thủ đáng gờm.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý