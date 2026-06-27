Tây Ban Nha phá kỷ lục bất bại của Brazil

Đánh bại Uruguay 1-0 thuộc bảng H World Cup 2026 ngày 27/6, Tây Ban Nha lập kỷ lục thế giới với chuỗi 34 trận bất bại ở các giải đấu chính thức cấp đội tuyển quốc gia.

Kỷ lục vô tiền khoáng hậu vủa Tây Ban Nha.

Đoàn quân của HLV Luis de la Fuente nối dài mạch bất bại lên 34 trận liên tiếp, với thành tích ấn tượng gồm 27 chiến thắng và 7 trận hòa. Lần gần nhất Tây Ban Nha thất bại trong một trận đấu chính thức diễn ra từ tháng 3/2023, khi họ để thua Scotland 0-2 tại vòng loại EURO 2024.

Kể từ đó, "La Roja" duy trì phong độ ổn định đáng kinh ngạc. Với chuỗi 34 trận bất bại, Tây Ban Nha đã vượt qua kỷ lục của Brazil. Đội tuyển Nam Mỹ trải qua 33 trận không thua ở các giải đấu chính thức giai đoạn từ năm 1993 đến 1998, một thành tích từng được xem là rất khó bị phá vỡ.

Đáng chú ý, theo Tribuna, thống kê này chỉ tính các trận đấu chính thức do Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) và các liên đoàn tổ chức, không bao gồm các trận giao hữu cũng như kết quả sau loạt sút luân lưu.

Vì vậy, thất bại 0-1 của Tây Ban Nha trước Colombia ở trận giao hữu vào năm 2024 không ảnh hưởng đến chuỗi thành tích. Tương tự, trận thua Bồ Đào Nha trên chấm luân lưu ở chung kết UEFA Nations League 2025 (hai đội hòa 2-2 sau 120 phút) cũng không được tính là thất bại.

Kỷ lục một lần nữa khẳng định vị thế của Tây Ban Nha dưới thời HLV La Fuente. Không chỉ trình diễn lối chơi thuyết phục, "La Roja" còn cho thấy sự ổn định đáng kinh ngạc và nổi lên là ứng viên nặng ký cho chức vô địch World Cup 2026.

Video Tây Ban Nha mở tỷ số 1-0 trước Uruguay Sáng 27/6, Baena ghi bàn mở tỷ số cho Tây Ban Nha trước Uruguay sau sai lầm của thủ thành Muslera ở lượt đấu cuối bảng H World Cup 2026.