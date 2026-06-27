Cú sốc lớn nhất World Cup 2026

Từ ứng viên được kỳ vọng tiến sâu, Uruguay bất ngờ sụp đổ toàn diện và rời World Cup 2026 ngay từ vòng bảng theo cách khó tin nhất.

Uruguay quá tệ.

Bước vào giải, Uruguay nằm ở bảng đấu được xem là dễ thở khi chỉ có một đối thủ được đánh giá mạnh vượt trội là Tây Ban Nha, còn lại là 2 đội bị xếp vào diện yếu hơn gồm Cape Verde và Saudi Arabia. Tất cả dự đoán đại diện Nam Mỹ sẽ không gặp nhiều khó khăn để giành ít nhất một suất đi tiếp, thậm chí cạnh tranh ngôi đầu hoặc nhì bảng.

Thế nhưng, thực tế trên sân hoàn toàn trái ngược. Uruguay khởi đầu bằng sự bế tắc trước một trong những đối thủ bị đánh giá thấp là Saudi Arabia. Dù kiểm soát bóng tốt hơn, họ không thể kết liễu đối thủ và chấp nhận chia điểm 1-1 thất vọng. Ở lượt trận tiếp theo, Uruguay để Capo Verde cầm hòa 2-2

Khi bước vào trận đấu được xem là then chốt với đối thủ mạnh nhất bảng Tây Ban Nha, Uruguay cũng không thể tạo bất ngờ. Họ để thua với tỷ số 0-1 trong trận đấu mà sự chênh lệch về hiệu quả tấn công và bản lĩnh được thể hiện rõ rệt.

Tình hình trở nên tồi tệ hơn khi Uruguay không chỉ chịu áp lực buộc phải thắng mà còn phải chơi thiếu người sau chiếc thẻ đỏ trực tiếp của Agustin Canobbio. Việc mất quân khiến mọi nỗ lực lật ngược tình thế trở nên bất khả thi.

Hàng loạt tờ báo như Fox Sports, ESPN hay The Athletic đều gọi Uruguay là nỗi thất vọng lớn nhất World Cup 2026. Ngay cả cơ hội giành vé vớt dành cho đội xếp thứ 3, Uruguay cũng không thể đạt được.

Chuỗi kết quả nghèo nàn cùng màn trình diễn dưới sức khiến Uruguay khép lại hành trình World Cup 2026 trong cay đắng, rời giải sớm giữa sự thất vọng lớn từ người hâm mộ.

Thứ hạng của Uruguay.