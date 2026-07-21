Đội hình gây thất vọng tại World Cup 2026

Hậu vệ: Nico O'Reilly (Anh): Tài năng 21 tuổi chưa bao giờ cảm thấy thoải mái ở vị trí hậu vệ cánh tại World Cup 2026, dù thường xuyên được Manchester City thử nghiệm ở đó. Vốn sở trường là tiền vệ, O'Reilly phải trả giá cho sự đa năng của mình khi bị đặt vào một vai trò mà các huấn luyện viên đối phương nhanh chóng nhận ra anh là "mắt xích yếu" để khai thác.