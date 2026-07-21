Đội hình gây thất vọng tại World Cup 2026

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Thủ môn: Fernando Muslera (Uruguay): Trở lại đội tuyển quốc gia vào đầu năm nay để dự kỳ World Cup thứ 5 trong sự nghiệp, tuy nhiên ở tuổi 40, giải đấu này dường như đã quá sức với cựu thủ thành Galatasaray. Anh mắc 3 sai lầm trực tiếp dẫn đến bàn thua và bị thay ra ngay sau hiệp một trong trận thua Tây Ban Nha với tỷ số 0-1 hôm 27/6.
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Hậu vệ: Joshua Kimmich (Đức): Dù chỉ đá hậu vệ phải duy nhất một lần tại Bayern Munich ở mùa giải 2025/26, thủ quân tuyển Đức vẫn bị huấn luyện viên Julian Nagelsmann xếp vào vị trí này thay vì vai trò tiền vệ phòng ngự sở trường. Cầu thủ 31 tuổi tỏ ra lúng túng và hụt hơi xuyên suốt kỳ World Cup đáng thất vọng của "Die Mannschaft".
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Hậu vệ: Virgil van Dijk (Hà Lan): Hàng thủ Hà Lan tỏ ra thiếu chắc chắn khi để thủng lưới tới 5 bàn sau 4 trận, và với tư cách thủ quân kiêm người tổ chức phòng ngự, Van Dijk phải chịu trách nhiệm chính. Đặc biệt, hình ảnh anh né tránh thực hiện quả phạt đền trong loạt sút luân lưu với Morocco, để các đàn em trẻ tuổi bước lên thay thế, là một khoảnh khắc gây thất vọng lớn về vai trò thủ lĩnh.
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Hậu vệ: Marc Guehi (Anh): Hậu vệ thuộc biên chế Manchester City thi đấu khá ổn định cho đến khi bước vào những trận cầu sinh tử. Trong trận thua Argentina với tỷ số 1-2 tại bán kết World Cup 2026 hôm 16/7, anh chơi thiếu quyết đoán, xử lý bóng rườm rà và nhìn chung là dưới mức kỳ vọng đối với một ngôi sao tầm cỡ.
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Hậu vệ: Nico O'Reilly (Anh): Tài năng 21 tuổi chưa bao giờ cảm thấy thoải mái ở vị trí hậu vệ cánh tại World Cup 2026, dù thường xuyên được Manchester City thử nghiệm ở đó. Vốn sở trường là tiền vệ, O'Reilly phải trả giá cho sự đa năng của mình khi bị đặt vào một vai trò mà các huấn luyện viên đối phương nhanh chóng nhận ra anh là "mắt xích yếu" để khai thác.
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Tiền vệ: Federico Valverde (Uruguay): Uruguay đã có một kỳ World Cup thảm họa, kết thúc trong sự rạn nứt nội bộ giữa huấn luyện viên Marcelo Bielsa và các học trò. Trong đó, cái tên gây thất vọng nhất chính là Valverde. Ngôi sao của Real Madrid hoàn toàn bất lực, không thể truyền cảm hứng cho đội nhà vượt qua vòng bảng.
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Tiền vệ: Scott McTominay (Scotland): Tiền vệ đang khoác áo Napoli đến World Cup 2026 với tư cách ngôi sao hy vọng sau khi đưa Scotland tới giải đấu bằng siêu phẩm "xe đạp chổng ngược" vào lưới Đan Mạch. Tuy nhiên, cựu cầu thủ Manchester United đánh mất phong độ, dẫn đến ba màn trình diễn mờ nhạt và thiếu hiệu quả trên đất Mỹ.
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Tiền vệ: Bruno Fernandes (Bồ Đào Nha): Dù vừa trải qua một mùa giải thăng hoa tại Manchester United, anh vẫn không thể mang phong độ ấy tới World Cup 2026. Có thể do Cristiano Ronaldo vẫn là tâm điểm của mọi đợt lên bóng, hay chính xác hơn là nguồn cơn của sự bế tắc, nhưng không thể phủ nhận Fernandes đã trải qua khoảng thời gian tệ hại.
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Tiền vệ: Christian Pulisic (Mỹ): Ngôi sao của tuyển Mỹ đã có hiệp một đầy hứa hẹn trong trận thắng Paraguay 4-1 hôm 13/6, nhưng chấn thương sau đó khiến anh phải rời sân và không bao giờ tìm lại được cảm giác bóng tốt nhất. Khi áp lực đè nặng lên vai niềm hy vọng số một, Pulisic dường như "tàng hình" trên sân.
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Tiền vệ: Florian Wirtz (Đức): Wirtz là một tài năng thực thụ hay chỉ là một "sản phẩm truyền thông" quá mức? Câu hỏi này nảy sinh ngay từ mùa giải đầu tiên đầy thất vọng của anh tại Liverpool. Sau màn trình diễn nhạt nhòa trong màu áo tuyển Đức, cầu thủ 23 tuổi giờ đây phải đối mặt với áp lực nặng nề tại Anfield để chứng minh mình xứng đáng với mức giá kỷ lục 116,5 triệu bảng.
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Tiền đạo: Neymar (Brazil): Thật đáng buồn, nhưng sự hiện diện của Neymar tại World Cup 2026 dường như là vô nghĩa. Quyết định triệu tập của huấn luyện viên Carlo Ancelotti gây ra nhiều tranh cãi khi tiền đạo 34 tuổi này vẫn đang vật lộn với chấn thương và chỉ thi đấu vỏn vẹn 37 phút.
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Đội hình thất vọng nhất World Cup 2026 do ESPN bình chọn.
Công thức vô địch World Cup có thật không?
How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.