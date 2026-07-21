Bài đăng gây phẫn nộ của tuyển thủ Bồ Đào Nha

Rafael Leao gây tranh cãi sau World Cup 2026 bởi bài đăng mang tính phân biệt giới tính trên mạng xã hội.

Bài đăng của Rafael Leao sau chung kết World Cup 2026.

Tiền đạo cánh của AC Milan khép lại hành trình World Cup 2026 đầy thất vọng khi tuyển Bồ Đào Nha sớm dừng bước ở vòng 1/8 sau thất bại trước Tây Ban Nha. Dù đóng góp một bàn thắng và một pha kiến tạo, Leao không duy trì được sự ổn định để giúp đội nhà tiến sâu.

Ngay sau khi trận chung kết World Cup 2026 khép lại, ngôi sao 27 tuổi đăng tải một tin trên Instagram với dòng trạng thái gây tranh cãi: "Các cô gái, World Cup kết thúc rồi. Giờ các cô có thể ngừng giả vờ am hiểu bóng đá".

Thông điệp trên lập tức tạo nên làn sóng chỉ trích dữ dội. Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều người hâm mộ cho rằng Leao đang xúc phạm và hạ thấp kiến thức của các nữ cổ động viên, đồng thời cổ xúy cho định kiến giới trong bóng đá. Không ít bình luận gọi đây là phát ngôn "thiếu tôn trọng", "phân biệt giới tính" và cho rằng một cầu thủ nổi tiếng như Leao cần cẩn trọng hơn với những gì chia sẻ trước hàng chục triệu người theo dõi.

Trước phản ứng gay gắt từ dư luận, tuyển thủ Bồ Đào Nha sau đó đăng thêm một tin khác với nội dung: "Mọi người đừng quá nghiêm túc với Instagram". Động thái này được xem như lời giải thích hoặc rút lại phát ngôn trước đó, song không đủ để xoa dịu làn sóng chỉ trích.

Leao không đưa ra lời xin lỗi chính thức và bài đăng của anh tiếp tục lan truyền mạnh mẽ sau khi World Cup 2026 khép lại.

Highlights Bồ Đào Nha 0-1 Tây Ban Nha Rạng sáng 7/7, Tây Ban Nha vượt qua Bồ Đào Nha với tỷ số 1-0 ở vòng 16 đội, qua đó ghi tên mình vào tứ kết World Cup 2026.