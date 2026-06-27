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Thể thao World Cup 2026

Cầu thủ Uruguay sốc khi bị loại khỏi World Cup

  • Thứ bảy, 27/6/2026 09:40 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Dù được đánh giá cao, Uruguay vẫn bị loại ngay vòng bảng sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha ở trận đấu sáng 27/6.

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Uruguay có khởi đầu tốt trước Tây Ban Nha, nhưng bàn thua ở phút 42 khiến đại diện Nam Mỹ lúng túng. Trong phần còn lại của trận đấu, Uruguay dồn lên tấn công nhưng không thể gỡ hòa, qua đó chịu thất bại với tỷ số tối thiểu.
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Chấn thương của tiền vệ chủ chốt Manuel Ugarte cuối hiệp một cũng khiến thế trận của Uruguay bị ảnh hưởng. Sang hiệp hai, HLV Marcelo Bielsa cũng rút nốt ngôi sao Real Madrid, Federico Valverde, ra nghỉ, khiến áp lực lên hàng tiền vệ Tây Ban Nha giảm đáng kể.
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Nỗi buồn của cầu thủ Uruguay sau khi bị loại khỏi World Cup 2026. Ở giải đấu này cách đây 4 năm, đại diện Nam Mỹ cũng trải qua kịch bản tương tự.
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Nico Williams (áo trắng) an ủi cầu thủ Uruguay sau trận. Đội tuyển Nam Mỹ có giải đấu gây thất vọng khi thi đấu rời rạc, còn những ngôi sao chủ chốt không tỏa sáng như kỳ vọng.
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Trước trận, truyền thông đưa tin HLV Bielsa có mâu thuẫn về cách vận hành chiến thuật với nhóm cầu thủ chủ chốt của Uruguay. Nhóm cầu thủ muốn chơi phòng ngự phản công, trong khi HLV Bielsa kỳ vọng cả đội chơi đôi công với Tây Ban Nha.
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Darwin Nunez, chân sút số một của Uruguay, tịt ngòi ở cả 3 trận. Từng được xem là người kế thừa xứng đáng của Luis Suarez trên hàng công Uruguay, Nunez lại không thể tỏa sáng.
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Fernando Muslera, chốt chặn 40 tuổi của Uruguay, cũng có giải đấu tồi tệ. Theo Sofascore, Muslera là thủ môn duy nhất mắc hơn 5 sai lầm trực tiếp dẫn đến bàn thua trong lịch sử World Cup.
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Bóng đá Uruguay cần một cuộc cải tổ toàn diện sau giải đấu. Chiếc ghế của HLV Bielsa cũng đang lung lay dữ dội.

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Duy Luân

Uruguay Uruguay world cup 2026 tây ban nha

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