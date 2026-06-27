Cầu thủ Uruguay sốc khi bị loại khỏi World Cup

Uruguay có khởi đầu tốt trước Tây Ban Nha, nhưng bàn thua ở phút 42 khiến đại diện Nam Mỹ lúng túng. Trong phần còn lại của trận đấu, Uruguay dồn lên tấn công nhưng không thể gỡ hòa, qua đó chịu thất bại với tỷ số tối thiểu.