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Thể thao World Cup 2026

Valverde nổi giận

  • Thứ bảy, 27/6/2026 09:24 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Quyết định rút Federico Valverde khỏi sân từ sớm của HLV Marcelo Bielsa gây tranh cãi dữ dội, trong bối cảnh Uruguay rơi vào thế hiểm nghèo tại bảng H World Cup 2026.

Sự bất mãn thể hiện rõ trên khuôn mặt của Valverde khi bị thay ra.

Sáng 27/6, trong trận thua 0-1 trước Tây Ban Nha ở lượt cuối bảng H World Cup 2026, Federico Valverde trở thành tâm điểm khi phản ứng đầy thất vọng sau quyết định thay người của HLV Marcelo Bielsa.

Phút 57, khi Uruguay đang bị dẫn trước và cần bàn gỡ để nuôi hy vọng đi tiếp, Bielsa bất ngờ rút đội trưởng Valverde khỏi sân, tung tiền đạo Federico Vinas vào thay. Tiền vệ thuộc biên chế Real Madrid trao băng đội trưởng cho Rodrigo Bentancur, bắt tay đồng đội rồi đi thẳng về khu vực ghế dự bị mà không nhìn hay trò chuyện với Bielsa.

Máy quay sau đó ghi lại cảnh Valverde dùng áo che miệng để nói điều gì đó với các đồng đội. Anh nhiều lần đứng dậy với vẻ bức xúc trước khi được các cầu thủ khác trấn an và đưa sang ngồi ở vị trí cách xa Bielsa. Dù không xuất hiện tranh cãi trực tiếp, hình ảnh này càng làm dấy lên nghi vấn về mối quan hệ rạn nứt giữa hai thầy trò.

Trước đó, vào ngày 26/6, truyền thông Uruguay tiết lộ Valverde nằm trong nhóm cầu thủ yêu cầu Bielsa thay đổi phương pháp huấn luyện và cách tiếp cận chiến thuật. Đáp lại, chiến lược gia người Argentina tổ chức cuộc họp kéo dài 48 phút để bảo vệ quan điểm của mình, khiến bầu không khí trong nội bộ đội tuyển thêm căng thẳng.

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Valverde đi thẳng vào hàng ghế dự bị mà không chào hỏi hay nhìn HLV Bielsa một lần nào.

Sau trận đấu, huyền thoại Diego Forlan cũng bày tỏ sự khó hiểu trước quyết định của Bielsa. "Tôi thực sự rất khó hiểu với quyết định đó. Khi phải rượt đuổi tỷ số trước một đối thủ mạnh như Tây Ban Nha, cầu thủ cuối cùng tôi nghĩ sẽ bị thay ra là Federico Valverde. Cậu ấy là người kéo cả đội tiến lên, xuất hiện ở mọi điểm nóng và trông như cầu thủ duy nhất đủ khả năng tạo khác biệt", Forlan nhận định.

Cựu danh thủ Uruguay nhấn mạnh các HLV luôn xứng đáng được tôn trọng với những quyết định khó khăn, nhưng ông cho rằng việc rút Valverde khỏi sân đã làm Uruguay suy yếu thay vì mạnh hơn.

Uruguay sau đó vẫn không thể tìm đường vào khung thành của Tây Ban Nha và nhận thất bại 0-1 ở lượt trận cuối, qua đó bị loại khỏi World Cup 2026. Đây là cú sốc với đại diện Nam Mỹ khi trước giải đấu, họ và Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn hẳn hai đối thủ cùng bảng là Cape Verde và Saudi Arabia.

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Đào Trần

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