Dembele suýt xô đổ kỷ lục 72 năm tại World Cup

Với cú hat-trick ghi được trong vòng 32 phút ở trận thắng Na Uy, Ousmane Dembele chính thức điền tên mình vào lịch sử World Cup.

Ousmane Dembele tỏa sáng trong trận đấu với Na Uy.

Dembele vừa đi vào lịch sử World Cup khi lập cú hat-trick nhanh thứ hai mọi thời đại trong chiến thắng 4-1 của Pháp trước Na Uy ở lượt trận cuối bảng I. Ngôi sao của Paris Saint-Germain chỉ mất 26 phút để ba lần xé lưới đối thủ, một kỳ tích chưa từng xuất hiện trong suốt 72 năm qua. Trong lịch sử giải đấu, chỉ có Erich Probst (Áo) ghi hat-trick nhanh hơn anh với thành tích 24 phút tại World Cup 1954.

3 bàn thắng của anh bắt đầu ngay từ phút thứ 7 sau một cú dứt điểm chân đầy quyết đoán. Đến phút 13, Dembele tiếp tục nhân đôi cách biệt trước khi hoàn tất cú hat-trick cho riêng mình ở phút thứ 32.

Nếu tính từ thời điểm ghi bàn đầu tiên đến bàn thứ ba, chân chạy cánh sinh năm 1997 chỉ mất vỏn vẹn 26 phút thi đấu. Màn trình diễn thăng hoa của anh giúp Pháp khép lại hiệp một với lợi thế dẫn trước 3-1, sau khi Thelo Aasgaard bên phía Na Uy gỡ lại một bàn. Sang hiệp hai, Desire Doue ghi bàn trong thời gian bù giờ, ấn định thắng lợi 4-1 cho "Les Bleus".

Với màn trình diễn cá nhân vượt trội, ngôi sao mang áo số 7 được bầu chọn là Cầu thủ hay nhất trận đấu. Hiện tại, anh bỏ túi 4 pha lập công, trở thành ứng cử viên tiềm năng cho danh hiệu Chiếc giày vàng World Cup.

Doue ấn định thắng lợi cho tuyển Pháp Rạng sáng 27/6, Doue có pha đánh đầu ấn định tỷ số 4-1 trước Na Uy ở lượt trận cuối bảng I World Cup 2026.