Phản ứng của Haaland khi Na Uy thua đậm

Tiền đạo Erling Haaland tỏ ra bình thản trong bối cảnh Na Uy thua đậm 1-4 trước Pháp ở lượt cuối bảng I World Cup 2026 rạng sáng 27/6.

Na Uy và Pháp đều toàn thắng sau hai lượt đầu, khiến cuộc đối đầu ở lượt cuối chỉ còn mang ý nghĩa phân định ngôi nhất bảng. Tuy nhiên, HLV Stale Solbakken của Na Uy gây bất ngờ khi thực hiện tới 10 sự thay đổi trong đội hình xuất phát, với chỉ Fredrik Aursnes là người duy nhất giữ được vị trí sau trận thắng Senegal. Haaland được điền tên trên băng ghế dự bị và không được tung vào sân phút nào trong thất bại 1-4 trước Pháp.

Trong một khoảnh khắc xuất hiện trên sóng truyền hình khi Na Uy đang bị dẫn 1-3, Haaland vẫn tỏ ra bình thản. Anh chăm chú theo dõi trận đấu cùng ban huấn luyện. Sau khi trận đấu khép lại, ngôi sao của Man City vẫn tươi cười bắt tay các cầu thủ Pháp, trong đó có đồng đội Rayan Cherki tại CLB.

Haaland bình thản dù Na Uy đang thua.

Theo các thông tin được công bố, Haaland không gặp chấn thương. Quyết định của Solbakken hoàn toàn mang tính chiến lược, khi Na Uy đã chắc suất vào vòng 1/16. Nhà cầm quân này lựa chọn giữ sức cho chân sút số một nhằm hướng đến chặng đường dài phía trước, thay vì mạo hiểm sử dụng anh trong một trận đấu không còn quá nhiều ý nghĩa.

Thống kê của Haaland trong màu áo Na Uy rất ấn tượng. Ra mắt đội tuyển quốc gia khi mới 19 tuổi, tiền đạo này đã ghi tới 59 bàn sau 52 lần ra sân, đạt hiệu suất hơn một bàn mỗi trận. Anh cũng ghi bàn trong 12 trận chính thức liên tiếp của Na Uy, bao gồm các trận vòng loại gặp Italy và hai cú đúp ở hai trận đầu tiên tại World Cup.

Đối thủ của Na Uy ở vòng 1/16 World Cup 2026 sẽ là Bờ Biển Ngà.

Doue ấn định thắng lợi cho tuyển Pháp Rạng sáng 27/6, Doue có pha đánh đầu ấn định tỷ số 4-1 trước Na Uy ở lượt trận cuối bảng I World Cup 2026.