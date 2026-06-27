Màn ăn mừng nghẹn ngào nhất World Cup 2026

Abdoulaye Seck gây xúc động mạnh với màn ăn mừng sau khi góp công vào bàn thắng trong trận Senegal thắng Iraq 5-0 tại lượt cuối bảng I World Cup 2026.

Seck gợi nhớ về người con trai đã qua đời. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 27/6, Senegal bước vào trận gặp Iraq ở lượt cuối bảng I với áp lực buộc phải thắng. Đại diện châu Phi khi chưa có điểm nào sau giai đoạn vòng bảng và cần thêm hiệu số để cạnh tranh suất đi tiếp trong nhóm các đội đứng thứ ba. Trong bối cảnh ấy, họ sớm tìm được bàn mở tỷ số chỉ sau 4 phút thi đấu, mở ra hy vọng lớn cho hành trình sinh tồn tại giải đấu.

Tình huống mang dấu ấn đậm nét của Abdoulaye Seck, trung vệ 34 tuổi đang khoác áo Maccabi Haifa. Sau khi tham gia pha bóng dẫn đến bàn thắng, anh lập tức thực hiện một hành động khiến cả thế giới bóng đá lặng đi. Seck vén áo đấu, để lộ hình ảnh chụp cùng cậu con trai đã qua đời, kèm dòng chữ “Forever”.

Không dừng lại ở đó, cầu thủ người Senegal hướng lên khán đài, hôn gió và chỉ tay lên trời như một lời nhắn gửi đầy xúc động dành cho con trai mình. Khoảnh khắc ấy nhanh chóng trở thành điểm nhấn của trận đấu.

Theo xác nhận sau đó, bàn thắng ban đầu được tính cho Seck nhưng thực tế bóng đã chạm người đồng đội Habib Diarra trước khi đi vào lưới. Dù vậy, điều đó không làm giảm đi giá trị tinh thần của khoảnh khắc đặc biệt mà anh tạo ra. Đây không phải lần đầu Seck thực hiện hành động tưởng nhớ con trai trên sân cỏ. Trước đó, anh từng làm điều tương tự khi ghi bàn tại Cúp bóng đá châu Phi.

Trận đấu tiếp tục nóng lên khi Iraq chỉ còn 10 người từ phút 13 sau tình huống phạm lỗi ngăn cản cơ hội của Sadio Mane. Kể từ đó, Iraq vụn vỡ trước sức tấn công của đại diện châu Phi, nhận thất bại toàn diện với tỷ số 0-5 và bị loại khỏi giải sau 3 trận toàn thua.

Riêng Senegal, chiến thắng đậm ở vòng cuối giúp họ bỏ túi 3 điểm cùng hiệu số bàn thắng +2, tiếp tục nuôi hy vọng vào vòng knock-out với tư cách một trong 8 đội hạng 3 có thành tích tốt.

Video Senegal mở tỷ số 1-0 Habib Diarra bật cao đánh đầu tung lưới Iraq, mở tỷ số cho đại diện châu Phi ở lượt đấu cuối bảng I World Cup 2026 rạng sáng 27/6.