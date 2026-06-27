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Thể thao World Cup 2026

Đại diện châu Á bị loại khỏi World Cup sau thảm bại 0-5

  • Thứ bảy, 27/6/2026 01:30 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Sau Jordan và Qatar, đến lượt Iraq nói lời chia tay giải thế giới sau thất bại nặng nề trước Senegal ở bảng I vào rạng sáng 27/6.

Iraq khép lại hành trình trở lại sân chơi lớn nhất thế giới mà không giành được điểm nào. Đại diện Tây Á đứng cuối bảng, ghi 1 bàn và thủng lưới đến 12 lần. Trong khi đó, Senegal thắp sáng cơ hội giành vé vào vòng trong thông qua suất dành cho 8 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt, khi có 3 điểm cùng hiệu số +2.

Bước vào trận đấu, Iraq hiểu rằng họ vẫn còn cơ hội tạo nên dấu ấn. Tuy nhiên, mọi hy vọng nhanh chóng bị dập tắt khi đối thủ mở tỷ số ngay phút thứ 4. Từ quả phạt góc của Lamine Camara, Abdoulaye Seck bật cao đánh đầu, Habib Diarra chạm bóng đổi hướng khiến hàng thủ Iraq hoàn toàn bất lực.

Tình hình càng trở nên khó khăn hơn với đội bóng của HLV Graham Arnold khi họ chỉ còn chơi với 10 người sau chiếc thẻ đỏ dành cho Rebin Sulaka vì pha phạm lỗi với Sadio Mane.

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Senegal quá mạnh so với Iraq.

Sau giờ nghỉ, Senegal gia tăng tốc độ và bắt đầu tạo nên cơn mưa bàn thắng. Ismaila Sarr nhân đôi cách biệt sau pha kiến tạo của Camara, trước khi Pape Gueye ghi liên tiếp hai bàn bằng những cú sút đầy uy lực, khiến hàng phòng ngự Iraq không còn khả năng chống đỡ. Iliman Ndiaye hoàn tất chiến thắng 5-0 với bàn thắng cuối trận, khép lại một ngày thi đấu ác mộng của đại diện châu Á.

Thất bại này khiến Iraq rời World Cup với 6 trận toàn thua trong lịch sử các lần tham dự vòng chung kết. Dù đã nỗ lực trở lại giải đấu sau nhiều năm vắng bóng, đội bóng dưới quyền Graham Arnold vẫn chưa thể tạo nên bước đột phá.

Senegal tạo nên chiến thắng đậm nhất của một đội tuyển châu Phi tại World Cup, còn Iraq sẽ phải nhìn lại nhiều vấn đề nếu muốn trở lại sân chơi lớn nhất hành tinh với diện mạo mạnh mẽ hơn trong tương lai.

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Đào Trần

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