Ibrahimovic: 'Na Uy sợ hãi'

Quyết định xoay tua gần như toàn bộ đội hình của Na Uy ở trận gặp Pháp tại World Cup 2026 khiến Zlatan Ibrahimovic công khai bày tỏ sự không hài lòng.

Đại diện Bắc Âu thay đổi tới 10 vị trí xuất phát so với trận gặp Senegal. Ảnh: Reuters.

Na Uy gây bất ngờ khi chỉ giữ lại một cầu thủ đá chính so với trận thắng Senegal trong cuộc đối đầu với Pháp ở lượt cuối bảng I World Cup 2026 rạng sáng 27/6.

Fredrik Aursnes là cái tên duy nhất tiếp tục góp mặt từ đầu, trong khi HLV Stale Solbakken cất tới 10 trụ cột, bao gồm cả thủ môn số một và chân sút chủ lực Erling Haaland.

Động thái này lập tức tạo ra nhiều tranh luận bởi trận đấu có ý nghĩa quyết định đến ngôi đầu bảng. Pháp chỉ cần hòa là giữ vị trí số một nhờ hiệu số vượt trội, còn Na Uy phải thắng nếu muốn chiếm ngôi đầu và giành lợi thế ở vòng knock-out.

Huyền thoại Zlatan Ibrahimovic không đồng tình với cách tiếp cận của đội tuyển Bắc Âu. Cựu tiền đạo người Thụy Điển cho rằng Na Uy đã tự đánh mất cơ hội tạo lợi thế khi quá thận trọng trước giờ bóng lăn.

"Na Uy có cơ hội đứng đầu bảng để gặp đối thủ dễ hơn ở vòng knock-out, vậy mà họ lại sợ hãi trước khi trận đấu diễn ra. Đó không phải là tâm lý mà bạn cần có khi khoác áo đội tuyển quốc gia tại World Cup", Ibra nhận định trong vai trò bình luận trên Fox Sports.

Ở chiều ngược lại, HLV Solbakken bảo vệ quyết định của mình. Ông cho biết nhiều cầu thủ rơi vào trạng thái quá tải và bị chuột rút sau chiến thắng trước Senegal, buộc ban huấn luyện phải tính toán để bảo toàn thể lực cho vòng 32 đội.

Nhà cầm quân người Na Uy ví sức ép tại World Cup như "một chiếc nồi áp suất" và khẳng định ưu tiên lớn nhất là duy trì đội hình sung sức cả về thể chất lẫn tinh thần.

Trong khi Na Uy chủ động xoay tua, tuyển Pháp vẫn để Kylian Mbappe đá chính dù thực hiện một số điều chỉnh ở các vị trí khác. Trận đấu vốn được chờ đợi với màn so tài giữa Mbappe và Haaland vì thế mất đi một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất khi tiền đạo của Na Uy bắt đầu từ băng ghế dự bị.

Highlights Na Uy 3-2 Senegal Cú đúp của Erling Haaland giúp Na Uy đánh bại Senegal 3-2 ở lượt hai bảng I World Cup 2026 sáng 23/6, qua đó chính thức giúp đại diện Bắc Âu có mặt tại vòng knock out.