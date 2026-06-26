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Thể thao World Cup 2026

Điều chỉ có tuyển Brazil làm được tại World Cup

  • Thứ sáu, 26/6/2026 20:38 (GMT+7)
  • 9 phút trước

Đội tuyển Brazil tiếp tục khẳng định vị thế của một thế lực hàng đầu bóng đá thế giới khi nối dài kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại các kỳ World Cup.

Brazil luôn có phong độ cao tại vòng bảng World Cup. Ảnh: Reuters.

Không chỉ là đội tuyển duy nhất góp mặt ở mọi vòng chung kết World Cup, Brazil còn duy trì chuỗi đứng đầu bảng kéo dài suốt hơn bốn thập kỷ.

Theo thống kê, kể từ World Cup 1982, Brazil luôn vượt qua vòng bảng với vị trí số một. Thành tích này tiếp tục được duy trì tại World Cup 2026, sau khi đại diện Nam Mỹ kết thúc vòng bảng với ngôi đầu nhờ thành tích 2 chiến thắng và 1 trận hòa.

Trong giai đoạn từ năm 1982 đến nay, Brazil vượt qua hàng loạt bảng đấu với những đối thủ đến từ nhiều châu lục. Từ Tây Ban Nha, Scotland, Thụy Điển, Na Uy cho đến Thụy Sĩ hay mới nhất là Morocco, đội tuyển Nam Mỹ đều giữ được sự ổn định đáng kinh ngạc để khép lại vòng bảng ở vị trí dẫn đầu.

Điều đáng nói là chuỗi thành tích này trải dài qua nhiều thế hệ cầu thủ và HLV khác nhau. Từ thời Zico, Romario, Ronaldo, Rivaldo cho đến Neymar, Vinicius Junior và thế hệ hiện tại, Brazil vẫn duy trì được bản lĩnh ở sân chơi lớn nhất hành tinh.

World Cup 2026 một lần nữa chứng minh sức mạnh của "Selecao". Dù bóng đá thế giới ngày càng cân bằng và khoảng cách giữa các đội tuyển hàng đầu được thu hẹp, Brazil vẫn biết cách vượt qua những thử thách ở vòng bảng để giữ vững vị thế của mình.

Highlights Brazil 3-0 Scotland Sáng 25/6, Brazil đánh bại Scotland 3-0 để giành vé vào vòng knock-out World Cup 2026 với vị trí nhất bảng C.

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Duy Luân

Brazil Brazil world cup 2026

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