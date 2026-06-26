Ngôi sao 55 triệu euro của Pháp sắp gia nhập Chelsea

Trung vệ Maxence Lacroix được cho là sẽ rời Crystal Palace để gia nhập Chelsea ngay sau khi khép lại hành trình cùng tuyển Pháp tại World Cup 2026.

Lacroix sắp có bước tiến mới trong sự nghiệp tại Anh. Ảnh: Reuters.

Chelsea đang ở rất gần chữ ký của Maxence Lacroix sau khi đạt được những bước tiến quan trọng trong quá trình đàm phán.

Theo L'Equipe và truyền thông Anh, trung vệ 26 tuổi nhiều khả năng sẽ chuyển đến sân Stamford Bridge với mức phí khoảng 55 triệu euro ngay sau khi World Cup 2026 kết thúc.

Thương vụ đánh dấu bước tiến lớn trong sự nghiệp của Lacroix, người từng có nhiều năm phát triển ổn định trước khi khẳng định tên tuổi tại Crystal Palace.

Mùa giải ấn tượng ở Premier League giúp trung vệ người Pháp lọt vào tầm ngắm của Chelsea, đội bóng đang tiếp tục nâng cấp hàng phòng ngự cho mùa giải mới.

Tuy nhiên, trước khi hoàn tất vụ chuyển nhượng, Lacroix vẫn còn nhiệm vụ quan trọng cùng tuyển Pháp. Anh được HLV Didier Deschamps tin tưởng trao cơ hội đá chính trong trận gặp Na Uy ở lượt cuối vòng bảng World Cup 2026, thay thế William Saliba ở trung tâm hàng thủ.

Đây cũng là giải đấu lớn đầu tiên của Lacroix trong màu áo tuyển Pháp. Trung vệ sinh năm 2000 mới được triệu tập lên đội tuyển quốc gia hồi tháng 3 và nhanh chóng ghi điểm với ban huấn luyện bằng phong độ ổn định cùng khả năng phòng ngự chắc chắn.

Dù tương lai ở CLB đã dần sáng tỏ, ưu tiên của cầu thủ này lúc này vẫn là đáp lại sự tin tưởng từ ban huấn luyện tuyển Pháp bằng màn trình diễn thuyết phục trên đất Bắc Mỹ.

Nếu không có biến động vào phút chót, Chelsea sẽ sở hữu thêm một trung vệ chất lượng với kinh nghiệm thi đấu tại Premier League, trong khi Lacroix có cơ hội bước sang chương mới trong sự nghiệp bằng bản hợp đồng đáng chú ý nhất kể từ khi đặt chân đến nước Anh.

Mbappe tiếp tục tỏa sáng, Pháp vượt lên dẫn trước Pha có mặt đúng lúc và dứt điểm quyết đoán của tiền đạo Real Madrid giúp Pháp vươn lên dẫn Iraq 1-0 tại trận đấu thuộc lượt hai bảng I World Cup 2026 sáng 23/6.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD