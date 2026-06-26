Cầu thủ Uruguay nổi loạn?

Truyền thông Uruguay tiết lộ nhiều trụ cột đã đối đầu HLV Marcelo Bielsa vì bất đồng về phương pháp huấn luyện và chiến thuật trước trận quyết định ở World Cup 2026.

Valverde dẫn đầu nhóm cầu thủ chất vấn HLV Bielsa. Ảnh: Reuters.

Theo đài phát thanh Espectador Deportes, một nhóm cầu thủ kỳ cựu đã bày tỏ sự phản đối trực diện với HLV Marcelo Bielsa, yêu cầu nhà cầm quân người Argentina thay đổi cách làm việc và điều chỉnh chiến thuật. Nguồn tin cho biết Federico Valverde, Sergio Rochet, Manuel Ugarte và Rodrigo Bentancur là những cầu thủ đứng ra đề nghị tổ chức cuộc gặp với Bielsa.

Trong buổi trao đổi, các tuyển thủ bày tỏ sự không hài lòng với cường độ tập luyện quá nặng, đồng thời cho rằng điều này khiến nhiều đồng đội gặp chấn thương trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu. Bên cạnh đó, nhóm cầu thủ cũng mong muốn Uruguay tiếp cận trận gặp Tây Ban Nha bằng lối chơi thực dụng hơn, với đội hình lùi sâu và chờ cơ hội phản công.

Tuy nhiên, theo thông tin từ Espectador Deportes, Bielsa không đồng tình. Ông lập tức triệu tập cuộc họp toàn đội và khẳng định ý định tiếp tục triển khai cách chơi theo phương án đã chuẩn bị.

Áp lực đè nặng lên vai HLV Bielsa. Ảnh: Reuters.

Đài phát thanh này còn cho biết Bielsa đã phát biểu liên tục trong 48 phút để giải thích triết lý bóng đá và quan điểm làm việc. Nhà cầm quân 70 tuổi dường như đã nhắc lại việc từng bị các cầu thủ tìm cách gây sức ép sau khi ngừng triệu tập Luis Suarez và không điền tên Nahitan Nandez vào danh sách dự World Cup. Ông cũng khẳng định mình góp phần xây dựng sự nghiệp của một số tuyển thủ như Martin Caceres và Maxi Araujo.

Cuộc họp có vẻ đã kết thúc trong không khí căng thẳng khi một số cầu thủ rời phòng họp giữa chừng. Trung vệ Jose Maria Gimenez cố gắng xoa dịu tình hình nhưng không thành công.

Dù vậy, đến thời điểm hiện tại, Marcelo Bielsa, các cầu thủ liên quan và Liên đoàn Bóng đá Uruguay đều chưa đưa ra phản hồi chính thức. Sau hai trận hòa liên tiếp trước Saudi Arabia và Cape Verde, Uruguay buộc phải đánh bại Tây Ban Nha ở lượt trận cuối nếu muốn giành vé vào vòng knock-out World Cup 2026.

Thổ Nhĩ Kỳ ấn định tỷ số 3-2 trước Mỹ Sáng 26/6, pha lập công của Kaan Ayhan ở phút 90+8 vào lưới Mỹ giúp Thổ Nhĩ Kỳ có chiến thắng duy nhất tại World Cup 2026.