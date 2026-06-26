Đôi vớ 'dị' khiến sao Nhật Bản gặp rắc rối

Tiền vệ Keito Nakamura bị trọng tài nhắc nhở phải đổi vớ ở trận hòa 1-1 của Nhật Bản trước Thụy Điển tại lượt cuối bảng F World Cup 2026 sáng 26/6.

Nakamura bị nhắc nhở vì mang vớ quá ngắn. Ảnh: Reuters.

Tình huống xảy ra ở phút thứ 8, khi trọng tài tiến đến nhắc nhở Nakamura kéo tất lên đúng quy cách. Sau khi thực hiện theo yêu cầu, phần bắp chân của cầu thủ này lộ ra do đôi tất đã được cắt và khoét lỗ. Trọng tài sau đó yêu cầu anh phải thay một đôi tất mới, buộc tiền vệ tuyển Nhật Bản rời sân trong khoảng hai đến ba phút.

Chia sẻ sau trận đấu, Nakamura thừa nhận cảm thấy bối rối trước quyết định này. "Tôi chơi với kiểu tất như vậy hơn ba năm nay. Việc đột nhiên bị yêu cầu thay đổi khiến tôi khá khó thích nghi. Sau khi đổi tất, tôi thực sự gặp khó khăn khi thi đấu", cầu thủ 24 tuổi cho biết.

Cách mang vớ của Nakamura khiến truyền thông chú ý. Ảnh: Reuters.

Trước đó, Nakamura từng giải thích lý do sử dụng loại tất ngắn hơn bình thường. Bản thân tiền vệ này dễ bị chuột rút và thường xuyên gặp vấn đề ở bắp chân. Sau khi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, Nakamura quyết định cắt ngắn tất để giảm áp lực lên cơ bắp, qua đó hạn chế nguy cơ bị chuột rút trong các trận đấu.

Sự việc nhanh chóng thu hút nhiều ý kiến trên mạng xã hội. Các CĐV cho rằng quy định này có thể đã ảnh hưởng đến cảm giác thi đấu của tiền vệ tuyển Nhật Bản, đồng thời hy vọng sự cố sẽ không tác động đến màn trình diễn của anh ở những trận đấu tiếp theo.

Nhật Bản khép lại vòng bảng World Cup 2016 với vị trí thứ hai bảng F. Đối thủ của thầy trò HLV Hajime Moriyasu tại vòng 32 đội là Brazil.

Bàn gỡ hòa 1-1 của Thụy Điển trước Nhật Bản Anthony Elanga có pha dứt điểm đẹp mắt cân bằng tỷ số 1-1 cho Thụy Điển trước Nhật Bản tại lượt cuối bảng F sáng 26/6.