Phản ứng của cầu thủ Nhật Bản khi gặp Brazil

Tuyển Nhật Bản tự tin trước cuộc đối đầu được dự báo đầy thử thách với Brazil tại vòng 32 đội World Cup 2026.

Nhật Bản tự tin khi vượt qua vòng bảng. Ảnh: Reuters.

Sáng 26/6, Nhật Bản cầm hòa 1-1 trước Thụy Điển ở lượt cuối bảng F, qua đó giành vé vào vòng loại trực tiếp với tư cách đội nhì bảng. Đối thủ của đại diện châu Á là Brazil, đội dẫn đầu bảng C.

Tiền đạo Daizen Maeda khẳng định toàn đội đang có sự chuẩn bị tốt cả về tinh thần lẫn chuyên môn cho thử thách phía trước. "Tôi nghĩ gặp Brazil sẽ là một trận đấu rất khó khăn. Nhưng nếu chúng tôi chơi đúng với những gì đã chuẩn bị và phát huy được bản sắc của mình, tôi tin Nhật Bản có thể đánh bại Brazil. Điều quan trọng nhất lúc này là hồi phục thể lực và chuẩn bị thật tốt", Maeda chia sẻ.

Sự lạc quan của tuyển Nhật Bản đến từ phong độ ấn tượng trong hơn một năm qua. Đội bóng của HLV Hajime Moriyasu đứng đầu vòng loại World Cup khu vực châu Á và chỉ để thua 3/30 gần nhất trên mọi đấu trường. Một trong những chiến thắng đó là màn đánh bại chính Brazil với tỷ số 3-2 ở trận giao hữu hồi tháng 10/2025.

Yuto Nagatomo e ngại Neymar. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, hậu vệ Yuto Nagatomo vẫn dành sự tôn trọng lớn cho Brazil, đặc biệt là Neymar. Theo hậu vệ kỳ cựu này, ngôi sao số một của "Selecao" là mối đe dọa đáng gờm, nhưng Nhật Bản không thể chỉ tập trung vào một cá nhân.

"Neymar là cầu thủ đẳng cấp thế giới và chúng tôi phải đặc biệt chú ý đến anh ấy. Tuy nhiên, Brazil sở hữu rất nhiều cầu thủ xuất sắc. Tôi tin họ sẽ trình diễn thứ bóng đá hay nhất tại World Cup lần này, vì vậy toàn đội phải chuẩn bị kỹ lưỡng để đối phó", Nagatomo nhấn mạnh.

Trận đấu giữa Brazil và Nhật Bản diễn ra vào 0h rạng sáng 30/6.

Bàn gỡ hòa 1-1 của Thụy Điển trước Nhật Bản Anthony Elanga có pha dứt điểm đẹp mắt cân bằng tỷ số 1-1 cho Thụy Điển trước Nhật Bản tại lượt cuối bảng F sáng 26/6.