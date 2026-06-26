Tunisia tự biến mình thành thảm họa World Cup

Tunisia rời World Cup 2026 sau chiến dịch hỗn loạn, nơi những thay đổi vội vã trên ghế huấn luyện khiến đội bóng Bắc Phi sụp đổ nhanh chóng.

Herve Renard không thể giúp Tunisia xoay chuyển tình thế tại World Cup 2026.

Tunisia có một kỳ World Cup đáng nhớ, nhưng theo cách họ không hề mong muốn. Đội bóng Bắc Phi để lại dấu ấn bằng những thất bại nặng nề, hàng thủ mong manh và một cuộc khủng hoảng chuyên môn đến từ chính cách điều hành thiếu ổn định.

Sau trận ra quân thảm họa trước Thuỵ Điển, Liên đoàn Bóng đá Tunisia chọn giải pháp mạnh: sa thải HLV trưởng khi ông còn chưa kịp ổn định công việc. Quyết định ấy được kỳ vọng tạo ra cú hích, nhưng thực tế lại đẩy đội tuyển vào tình cảnh rối hơn.

Herve Renard được đưa vào ghế nóng trong thế chữa cháy. Nhà cầm quân người Pháp giàu kinh nghiệm, từng tạo dấu ấn ở bóng đá châu Phi, nhưng ông không có đủ thời gian để hiểu cầu thủ, xây dựng hệ thống hay sửa chữa những điểm yếu đã tồn tại từ trước. Với phần lớn cầu thủ Tunisia, sự xuất hiện của Renard quá đột ngột.

Kết quả là Tunisia không hồi sinh. Họ tiếp tục bị cuốn vào vòng xoáy thất bại.

Sai lầm từ ghế huấn luyện

Bóng đá từng chứng kiến những đội tuyển đổi tướng giữa giải và tạo ra cú ngoặt tích cực. Bờ Biển Ngà tại CAN 2024 là ví dụ nổi bật khi vô địch sau biến động trên băng ghế huấn luyện. Tuy nhiên, khác biệt nằm ở chỗ Bờ Biển Ngà chọn phương án nội bộ, còn Tunisia đưa về một HLV gần như xa lạ với đội bóng.

Đó là canh bạc quá lớn trong bối cảnh World Cup không có chỗ cho thử nghiệm kéo dài.

Hàng thủ Tunisia liên tục mắc lỗi trong kỳ World Cup đáng quên.

Tunisia bị Nhật Bản đánh bại ở trận thứ hai, rồi tiếp tục khởi đầu thảm họa ở trận thứ ba gặp Hà Lan sáng 26/6 khi bị dẫn 0-2 chỉ sau 7 phút. Những gì diễn ra cho thấy đội bóng này không có cấu trúc rõ ràng, không có sự kết nối và cũng không có phản ứng đủ mạnh khi rơi vào thế khó.

Renard trở thành gương mặt đại diện cho thất bại, nhưng khó thể xem ông là nguyên nhân chính. Ông đến quá muộn, trong một tập thể đã mất phương hướng. Hai trận đấu ngắn ngủi không đủ để bất kỳ HLV nào xoay chuyển tình thế, nhất là khi nền tảng đội tuyển đã lung lay từ trước.

Một chiến dịch tự phá

Tunisia từng bước vào giai đoạn cuối năm ngoái với sự tự tin nhất định trước CAN 2025. Nhưng sau thất bại trước Mali ở vòng 16 đội, mọi thứ đi xuống rất nhanh. Họ thua 5 trong 7 trận gần nhất và rời World Cup với hàng thủ tệ nhất giải tính đến thời điểm được thống kê.

Đằng sau những con số là một vấn đề lớn hơn: Tunisia không có thời gian để trở thành một tập thể đúng nghĩa.

Hậu vệ trái Ali Abdi đã nói trong nước mắt sau trận thua 0-4 trước Nhật Bản: “Chúng tôi không có thời gian để làm việc như một đội. Thay vì sửa sai, chúng tôi lại bắt đầu lại từ đầu mỗi lần”. Câu nói ấy gần như tóm gọn toàn bộ chiến dịch thất bại của Tunisia.

Tunisia trả giá vì những thay đổi vội vã trước và trong giải đấu.

Không chỉ thay HLV, Tunisia còn thay đổi quá nhiều về lực lượng. Việc có tới 10 điều chỉnh trong các danh sách dự giải chỉ cách nhau khoảng 6 tháng khiến sự ổn định bị phá vỡ. Một đội tuyển vốn cần sự ăn ý lại liên tục bị kéo vào trạng thái làm mới từ đầu.

Vì thế, sự sụp đổ của Tunisia không phải tai nạn. Đó là hệ quả của những quyết định vội vã, thiếu nhất quán và không phù hợp với áp lực của World Cup.

Tunisia có thể không phải đội yếu nhất trên giấy tờ. Nhưng xét về cách vận hành, mức độ hỗn loạn và hình ảnh để lại, họ là một trong những nỗi thất vọng lớn nhất giải.