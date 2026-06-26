Xác định thêm 2 cặp đấu ở vòng knock-out World Cup 2026

Brazil sẽ gặp Nhật Bản, còn Hà Lan đụng độ Morocco ở vòng knock-out World Cup 2026.

Đối thủ của Brazil ở vòng 1/32 đội là Nhật Bản.

Sau khi lượt trận cuối bảng F khép lại sáng 26/6, World Cup 2026 xác định thêm hai cặp đấu tại vòng knock-out. Theo thể thức phân nhánh của FIFA, đội nhất bảng F sẽ gặp đội nhì bảng C, trong khi đội nhất bảng C chạm trán đội nhì bảng F.

Ở bảng F, Hà Lan khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng 3-1 trước Tunisia trong lượt đấu cuối. Ba điểm giúp "Cơn lốc màu da cam" kết thúc vòng bảng với 7 điểm, qua đó giành ngôi nhất bảng. Trong khi đó, Nhật Bản hòa Thụy Điển 1-1 và khép lại vòng bảng ở vị trí thứ hai với 5 điểm.

Kết quả đồng nghĩa Hà Lan sẽ đối đầu Morocco, còn Brazil sẽ chạm trán Nhật Bản trong cuộc đua giành vé vào vòng 1/16. Hà Lan và Brazil được đánh giá cao hơn, song Morocco và Nhật Bản cũng sẵn sàng tạo bất ngờ.

Riêng Thuỵ Điển có 4 điểm, trở thành đội thứ 3 sau Bosnia và Ecuador vào vòng knock-out với vị trí trong 8 đội hạng 3 có thành tích tốt.

Trước đó một ngày, Nam Phi tạo bất ngờ khi đánh bại Hàn Quốc 1-0 ở lượt trận cuối bảng A để vượt lên giành vị trí nhì bảng. Đại diện châu Phi gặp chủ nhà Canada, đội xếp thứ hai bảng B.

Những cặp đấu còn lại sẽ tiếp tục được xác định sau khi các bảng đấu từ D đến L hoàn tất lượt trận cuối. Với nhiều ông lớn chưa lộ diện đối thủ, vòng knock-out hứa hẹn mang đến hàng loạt màn thư hùng đáng chờ đợi.

Highlights Nam Phi 1-0 Hàn Quốc Sáng 25/6, Nam Phi giành chiến thắng 1-0 trước Hàn Quốc ở lượt đấu cuối bảng A World Cup 2026, qua đó chính thức đoạt vé đi tiếp với vị trí nhì bảng.