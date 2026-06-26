CĐV Đức phẫn nộ sau trận thua

Rạng sáng 26/6, Đức nhận về không ít chỉ trích sau khi bất ngờ để thua Ecuador 1-2 trong trận đấu cuối vòng bảng World Cup 2026.

Florian Wirtz và các đồng đội nhận chỉ trích sau trận thua trước Ecuador.

Ngay khi trận đấu kết thúc, mạng xã hội xuất hiện những chỉ trích nhắm vào tuyển Đức. “Đây không phải một trận đấu quá quan trọng, nhưng kết quả này thật khó nuốt trôi”, một người bình luận.

HLV Nagelsmann là cái tên được nhiều người nhắc đến. Một tài khoản chia sẻ trong trang Bayern&Germany: “Ông ta quá cứng đầu, thiếu linh hoạt trong chiến thuật và nhân sự. Tuyển Đức thực sự dựa sức tấn công vào Sane sao? Chúng tôi không chấp nhận việc này”.

“Die Mannschaft” có màn trình diễn đáng thất vọng trước Ecuador trên sân MetLife. Điểm sáng hiếm hoi của đại diện châu Âu đến ngay ở phút thứ 2, khi Sane có bàn đầu tiên tại World Cup 2026.

Những đường tấn công của Đức sau đó thiếu đi độ sắc bén, còn hàng phòng ngự thì không đủ chắc chắn. Nmecha mắc lỗi, giúp Ecuador có cơ hội ngay trước vòng cấm địa của Neuer. Angulo dứt điểm chính xác, gỡ hoà cho đoàn quân HLV Beccacece.

Tình trạng tương tự diễn ra trong hiệp 2. Từ một quả phạt góc, Plata đánh đầu cận thành, đem về chiến thắng 2-1 cho đội bóng áo vàng. Đây là lần đầu Ecuador giành chiến thắng tại vòng chung kết World Cup.

Với tuyển Đức, dù vẫn xếp nhất bảng E do hơn Bờ Biển Ngà, đội xếp thứ 2, về hiệu số, đây vẫn là kết quả khó chấp nhận. Họ đang trong hành trình khẳng định lại vị thế của mình ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, và thất bại này khiến người xem World Cup khó có thể đánh giá cao Đức trong cuộc đua vô địch.