Màn ăn mừng 'người nhện' của HLV Ecuador lập tức viral

Rạng sáng 26/6, HLV Sebastian Beccacece leo thẳng lên khán đài ôm người thân sau khi Ecuador đánh bại Đức 2-1 để giành vé vào vòng 32 đội World Cup 2026.

HLV Beccacece leo rào để ăn mừng cùng gia đình và CĐV Ecuador trên khán đài.

Chiến thắng 2-1 trước Đức tại lượt cuối bảng E không chỉ đưa Ecuador vào vòng 32 đội World Cup 2026 với tư cách một trong 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất, mà còn tạo nên một trong những khoảnh khắc cảm xúc nhất giải đấu.

Sau tiếng còi mãn cuộc trên sân MetLife (New Jersey), HLV Sebastian Beccacece không lao ngay vào màn ăn mừng cùng các học trò. Thay vào đó, chiến lược gia người Argentina ôm chầm lấy các cộng sự trong ban huấn luyện, rồi bất ngờ chạy về phía khán đài phía sau khu kỹ thuật. Ông leo qua hàng rào, bám vào thành khán đài để ôm những người thân đang theo dõi trận đấu. Beccacece giữ nguyên tư thế đó gần một phút trước khi trở lại sân chia vui cùng toàn đội.

Trong khi đó, trên khán đài, nhiều CĐV Ecuador không kìm được nước mắt. Dưới sân, các cầu thủ cũng vỡ òa sau khi hoàn tất màn lội ngược dòng ngoạn mục. Tiền vệ Moises Caicedo nằm dài trên mặt cỏ, rồi quỳ gối hướng lên bầu trời để ăn mừng tấm vé đi tiếp.

Người hùng Gonzalo Plata là tác giả bàn thắng quyết định ở phút 77, giúp Ecuador lật ngược tình thế sau khi hai đội hòa 1-1 trong phần lớn thời gian trận đấu.

Một ngày đáng nhớ với toàn thể người dân Ecuador. Ảnh: Reuters.

Màn leo khán đài của Beccacece nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội X. Không ít người ví ông như "Người Nhện" bởi cách trèo lên khu vực khán giả để chia sẻ cảm xúc với gia đình. "Màn ăn mừng đúng chất Spider-Man", một CĐV bình luận. Người khác gọi Beccacece là "HLV Người Nhện" trong khi nhiều ý kiến cho rằng ông là "người hạnh phúc nhất thế giới lúc này".

Thậm chí có người hài hước hỏi: "Ông ấy vừa vô địch World Cup hay sao?", còn một tài khoản khác nhận xét: "Đêm nay, ông ấy là tất cả các siêu anh hùng của Marvel."

Khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc của Beccacece trở thành điểm nhấn sau chiến thắng lịch sử, đặc biệt là sau thời gian chịu rất nhiều áp lực từ chính CĐV Ecuador vì kết quả không mong muốn ở hai trận trước đó.

Pepe mở tỷ số 1-0 cho Bờ Biển Ngà Cựu tiền đạo Arsenal có mặt đúng lúc, dứt điểm mở tỷ số cho đại diện châu Phi trước Curacao ở lượt đấu cuối bảng E World Cup 2026 sáng 26/6.