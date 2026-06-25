Cơn thịnh nộ sau trận thua của tuyển Hàn Quốc

Thất bại 0-1 của tuyển Hàn Quốc trước Nam Phi ở lượt cuối bảng A World Cup 2026 sáng 25/6 được miêu tả là “trận thua tệ nhất lịch sử” của đại diện châu Á.

Tuyển Hàn Quốc gây thất vọng lớn. Ảnh: Reuters.

Đội tuyển Hàn Quốc đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội từ giới chuyên môn và truyền thông quê nhà sau thất bại 0-1 trước Nam Phi. Trước trận đấu, Hàn Quốc được đánh giá cao hơn đối thủ đến từ châu Phi, nhưng màn trình diễn trên sân làm đảo lộn mọi dự đoán.

Trận thua trên sân Monterrey (Mexico) không chỉ khiến thầy trò HLV Hong Myung-bo đánh mất quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào vòng 1/32, mà còn bị xem là một trong những màn trình diễn tệ hại nhất của bóng đá Hàn Quốc tại ngày hội lớn nhất hành tinh.

Trong phần lớn thời gian thi đấu, đội bóng của HLV Hong Myung-bo không thể triển khai thế trận như mong muốn. Hàn Quốc liên tục gặp khó trước sức ép cùng lối chơi giàu thể lực của Nam Phi.

Giới chuyên môn Hàn Quốc gần như đồng loạt lên tiếng chỉ trích HLV Hong Myung-bo. Bình luận viên Song Young-joo nhận định nguyên nhân lớn nhất dẫn đến thất bại nằm ở cách vận hành chiến thuật của đội tuyển. Theo ông, hệ thống triển khai bóng từ tuyến dưới của Hàn Quốc hoàn toàn bị phá vỡ trước sức ép mà Nam Phi tạo ra.

Tiền vệ Lee Kang-in thất vọng khi thua Nam Phi. Ảnh: Reuters.

BLV Song Young-joo cho rằng HLV Hong phải chịu trách nhiệm lớn nhất khi thay đổi đội hình xuất phát vốn vận hành ổn định ở các trận trước. Ông cũng đặt dấu hỏi về những điều chỉnh nhân sự trong hiệp hai, đặc biệt ở thời điểm Hàn Quốc bị dẫn bàn nhưng không tung ra thêm phương án tấn công đủ mạnh để tạo sức ép.

Trong khi đó, BLV Park Chan-ha thậm chí gọi đây là “trận đấu tệ nhất trong lịch sử Hàn Quốc tại World Cup”. Theo ông, thất bại trước Algeria tại World Cup 2014 từng được xem là nỗi thất vọng lớn, nhưng trận thua Nam Phi lần này còn đáng xấu hổ hơn rất nhiều bởi đối thủ bị đánh giá thấp hơn hẳn.

BLV Park chỉ ra rằng Hàn Quốc thể hiện tâm lý sợ thua xuyên suốt cả ba trận vòng bảng, luôn duy trì số đông ở hàng thủ, chuyền ngang an toàn thay vì chủ động đẩy cao đội hình và tìm kiếm đột biến.

Dù cánh cửa đi tiếp chưa khép lại hoàn toàn, màn trình diễn nghèo nàn trước Nam Phi khiến niềm tin dành cho Hàn Quốc sụt giảm nghiêm trọng. Ngay cả khi lách qua khe cửa hẹp để vào vòng 32 đội, đoàn quân của HLV Hong Myung-bo vẫn bị nghi ngờ về khả năng tạo nên bất ngờ trước những đối thủ mạnh hơn như Đức hay Ai Cập.

Khoảnh khắc thất thần của Lee Kang-in Phản ứng đầy thất vọng của Lee Kang-in sau trận thua Nam Phi 0-1 sáng 25/6 thu hút sự chú ý của người hâm mộ Hàn Quốc.