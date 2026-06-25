Klopp nổi giận với câu hỏi nhạy cảm ở World Cup

Sự cố liên quan đến phát ngôn của Bastian Schweinsteiger về Bờ Biển Ngà tiếp tục gây tranh cãi tại World Cup 2026, đến mức Jurgen Klopp nổi giận và huỷ ngang buổi phỏng vấn.

Klopp nổi cáu vì bị kéo vào tranh cãi không đáng có.

Jurgen Klopp trở thành tâm điểm truyền thông sau khi đột ngột kết thúc một cuộc phỏng vấn tại World Cup 2026. Nguyên nhân xuất phát từ câu hỏi liên quan đến những phát biểu gây tranh cãi của cựu tiền vệ Bastian Schweinsteiger về tuyển Bờ Biển Ngà.

Trước đó, Schweinsteiger, trong vai trò bình luận viên của đài ARD, nhận xét rằng Bờ Biển Ngà chơi thứ bóng đá mang màu sắc “châu Phi” trong trận thua 1-2 trước Đức ở lượt trận thứ hai vòng bảng hôm 21/6.

Khi giải thích cụm từ này, cựu tiền vệ từng khoác áo Bayern Munich và Manchester United mô tả lối chơi của đối thủ là “hơi thiếu chính thống, có phần hoang dã và không quá thiên về chiến thuật”.

Những nhận xét đó nhanh chóng tạo ra làn sóng phản đối trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng Schweinsteiger sử dụng những định kiến mang tính phân biệt chủng tộc khi nói về các đội bóng châu Phi.

Trong buổi phỏng vấn với DW, một phóng viên đề nghị Klopp đưa ra quan điểm về vụ việc. Tuy nhiên, chiến lược gia người Đức tỏ ra không hài lòng.

“Tôi không có cơ hội để trả lời câu hỏi này. Đây là một chủ đề nghiêm túc và tôi thậm chí còn không biết đâu là cách nói phù hợp. Với người châu Phi, vấn đề này có thể được nhìn nhận theo một cách. Với những người khác, nó lại khác”, Klopp đáp trả.

Cựu HLV Liverpool sau đó bày tỏ sự ngạc nhiên khi chính một nhà báo Đức đặt câu hỏi về vấn đề nhạy cảm này trước khi quay lưng rời khỏi khu vực phỏng vấn.

Động thái của Klopp tiếp tục làm nóng cuộc tranh luận xoay quanh Schweinsteiger. Đến nay, cựu tuyển thủ Đức vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về những chỉ trích nhắm vào mình.

Trong khi đó, nhà báo và tác giả người Đức Phillipp Awounou lên tiếng bảo vệ Schweinsteiger. Ông cho rằng cựu tiền vệ 41 tuổi không phải người phân biệt chủng tộc, nhưng thừa nhận cách diễn đạt của anh là “có vấn đề”.

Highlights Đức 2-1 Bờ Biển Ngà Sáng 21/6, Đức có chiến thắng kịch tính 2-1 trước Bờ Biển Ngà nhờ màn tỏa sáng của cầu thủ vào sân thay người Denis Undav tại trận đấu thuộc lượt hai bảng E World Cup 2026.