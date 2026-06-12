HLV Jurgen Klopp đánh giá trận mở màn World Cup 2026 giữa Mexico và Nam Phi thiếu chất lượng chuyên môn.

Klopp chỉ trích trận khai mạc World Cup 2026.

Bình luận trên sóng truyền hình Đức sau chiến thắng 2-0 của Mexico trước Nam Phi rạng sáng 12/6, Klopp tỏ ra không hài lòng với màn thể hiện của cả hai đội. Cựu HLV Liverpool cho rằng chất lượng và cách vận hành chiến thuật trong trận đấu ở mức thấp.

"Về mặt chiến thuật, trận đấu thực sự rất kém", Klopp phân tích. "Cả hai đội đều không chơi tốt. Chơi 11 người đối đầu với 9 người mà vẫn để đối phương phản công nguy hiểm. Tại sao ư? Bởi vì hàng phòng ngự đứng quá thấp. Đó là vấn đề xuyên suốt cả trận đấu của Mexico. Đáng tiếc là Nam Phi cũng không tận dụng được điều đó".

Người dẫn chương trình truyền hình Johannes Kerner cũng đồng tình với Klopp khi nhận xét: "Đó không phải là một trận đấu bóng đá đẳng cấp cao."

Cựu tuyển thủ Đức, Christoph Kramer, cũng đặt dấu hỏi về quyết tâm thi đấu của hai đội ở bảng A: "Tôi đã nghĩ các cầu thủ sẽ thực sự lao vào những pha tranh chấp quyết liệt, nhưng điều đó đã không xảy ra. Thật tuyệt khi họ được thi đấu ở đây, nhưng trận đấu này giống một trận giao hữu từ thiện hơn là một trận đấu World Cup".

Ngoài chất lượng chuyên môn ở trận khai mạc, hình ảnh nhiều ghế trống xuất hiện trong trận Hàn Quốc thắng CH Czech 2-1 sau đó ít giờ cũng gây chú ý. Nhiều ý kiến cho rằng việc tăng số đội tham dự từ 32 lên 48 tại giải đấu năm nay có thể khiến sức hút và chất lượng chuyên môn của World Cup bị ảnh hưởng.

Bàn thắng đầu tiên của World Cup 2026 Tiền đạo Julian Quinones ghi bàn thắng mở màn World Cup 2026 ở phút thứ 9, giúp Mexico mở tỷ số trong trận khai mạc với Nam Phi rạng sáng 12/6.