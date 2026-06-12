Đã đến lúc Pulisic rũ mác bom xịt

Ở độ tuổi 27 vốn là đỉnh cao, Christian Pulisic cần tỏa sáng để rũ bỏ cái mác bản hợp đồng thất bại của Chelsea, và kỳ World Cup trên sân nhà là “cơ hội ngàn vàng”.

Pulisic được kỳ vọng là đầu tàu của tuyển Mỹ tại World Cup 2026.

Trong nhiều năm, Christian Pulisic luôn được xem là gương mặt đại diện cho tương lai của bóng đá Mỹ. Anh là thần đồng trưởng thành từ châu Âu, là cầu thủ Mỹ đầu tiên giành Champions League, là bản hợp đồng từng được Chelsea chi hơn 60 triệu euro để đưa về Stamford Bridge. Mỗi lần đội tuyển Mỹ bước vào một giải đấu lớn, cái tên Pulisic luôn xuất hiện đầu tiên trong mọi cuộc thảo luận.

Nhưng World Cup 2026 mang đến một hoàn cảnh rất khác. Pulisic không còn là tương lai nữa.

Ở tuổi 27, đội trưởng tuyển Mỹ bước vào giai đoạn đẹp nhất của sự nghiệp. Đây là độ tuổi mà những ngôi sao hàng đầu thế giới thường đạt tới sự cân bằng giữa kinh nghiệm, bản lĩnh và năng lực chuyên môn. Không ai còn nhắc đến Jude Bellingham, Kylian Mbappe hay Erling Haaland như những tài năng trẻ. Với Pulisic cũng vậy.

Nhà báo Ben Jacobs của TalkSPORT đã nói thẳng điều mà nhiều người đang nghĩ. Truyền thông đã dành quá nhiều năm để nói về tiềm năng của Pulisic. Đến lúc này, điều người hâm mộ cần không còn là tiềm năng mà là những màn trình diễn đủ sức tạo khác biệt trên sân khấu lớn nhất.

Áp lực đó không hề nhỏ. Bóng đá Mỹ đang ở thời điểm đặc biệt. World Cup được tổ chức trên sân nhà. MLS phát triển nhanh chóng. Những ngôi sao quốc tế liên tục cập bến. Lượng người theo dõi bóng đá tăng đều qua từng năm.

Tuy nhiên, đội tuyển quốc gia vẫn thiếu một thành tích đủ lớn để đưa môn thể thao này tiến thêm một bước trong cuộc cạnh tranh với bóng bầu dục, bóng rổ hay bóng chày.

Người Mỹ tin Pulisic có thể trở thành gương mặt dẫn dắt sự thay đổi ấy. Điều đó vừa là vinh dự, vừa là sức ép.

Thực tế, Pulisic không thiếu những khoảnh khắc đáng nhớ trong màu áo đội tuyển. Anh đã ghi những bàn thắng quan trọng, góp công vào các danh hiệu CONCACAF Nations League và thường xuyên là nguồn cảm hứng trong lối chơi của đội bóng xứ cờ hoa.

Vấn đề nằm ở chỗ những kỳ vọng dành cho anh luôn lớn hơn thế. Mỗi khi tuyển Mỹ gặp khó khăn, người ta lại nhìn về Pulisic. Mỗi khi đội bóng thất bại, anh cũng là cái tên đầu tiên bị đặt dấu hỏi.

Pulisic từng khoác áo nhiều CLB lớn.

Brad Friedel, cựu thủ môn từng thi đấu cho Liverpool, nhìn thấy điều đó rất rõ. Theo ông, Pulisic sở hữu những phẩm chất đặc biệt mà không cầu thủ Mỹ nào khác có được. Nhưng khi đối thủ khóa chặt ngôi sao này, tuyển Mỹ thường mất đi phần lớn sức sáng tạo trong lối chơi.

Đó là nghịch lý mà HLV Mauricio Pochettino phải tìm cách giải quyết. Tin vui cho tuyển Mỹ là họ đang sở hữu một tập thể chất lượng hơn những thế hệ trước. Folarin Balogun đạt phong độ cao và ngày càng hoàn thiện trong vai trò trung phong. Những vệ tinh xung quanh cũng đủ khả năng chia sẻ áp lực với đội trưởng.

Điều đó có thể giúp Pulisic được giải phóng khỏi sự đeo bám quá mức của đối thủ. Tuy nhiên, ngay cả khi tuyển Mỹ mạnh hơn, câu chuyện vẫn sẽ quay trở lại với số 10. Bởi World Cup luôn là nơi định nghĩa những cầu thủ lớn.

Pulisic từng vào chung kết Champions League. Anh từng khoác áo Chelsea, Borussia Dortmund và AC Milan. Nhưng những cột mốc đó vẫn chưa đủ để xóa đi cảm giác dang dở trong sự nghiệp của một cầu thủ từng được kỳ vọng rất nhiều.

Cái bóng từ quãng thời gian không như ý tại Chelsea vẫn tồn tại. Những nghi ngờ về khả năng duy trì đẳng cấp ở các trận đấu lớn vẫn chưa biến mất hoàn toàn.

World Cup 2026 mang đến cơ hội tốt nhất để anh trả lời tất cả. Trận gặp Paraguay chỉ là điểm khởi đầu. Sau đó sẽ là Australia và Thổ Nhĩ Kỳ. Xa hơn là vòng knock-out và những thử thách lớn hơn nhiều.

Nếu tuyển Mỹ tiến sâu, Pulisic sẽ trở thành biểu tượng của một thế hệ. Nếu đội chủ nhà tiếp tục gây thất vọng, những câu hỏi quen thuộc sẽ lại xuất hiện.

Vì thế, World Cup lần này không đơn thuần là giải đấu của tuyển Mỹ. Đó còn là kỳ World Cup định nghĩa sự nghiệp của Christian Pulisic.