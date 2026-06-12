BLV Nam Phi cạn lời sau trận thua của đội nhà

Mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh những BLV tại Nam Phi không nói nên lời sau thất bại 0-2 của đội tuyển nước này trước Mexico tại World Cup 2026.

BLV tại Nam Phi trầm ngâm sau thất bại trước Mexico.

Trong chương trình bình luận sau trận trên một kênh truyền hình Nam Phi, trường quay rơi vào bầu không khí nặng nề. Các khách mời ngồi lặng người sau thất bại 0-2 của đội nhà trước Mexico.

Người dẫn chương trình cuối cùng phải lên tiếng phá tan sự im lặng: "Chúng ta còn biết nói gì nữa đây? Trận đấu này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?".

Tuy nhiên, câu hỏi ấy không nhận được câu trả lời nào. Các khách mời tiếp tục im lặng trước khi chương trình kết thúc sớm trong sự ngán ngẩm.

Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và phản ánh đúng tâm trạng của người hâm mộ Nam Phi sau trận ra quân đáng thất vọng.

"Các anh không phải những người duy nhất cạn lời đâu", một tài khoản bình luận.

Một người khác viết: "Cả châu Phi cũng thất vọng với màn trình diễn này".

Sau 16 năm chờ đợi để trở lại sân khấu World Cup, Nam Phi được trao cơ hội xuất hiện ở trận khai mạc trước hàng triệu khán giả toàn cầu. Thế nhưng, những gì đội bóng của HLV Ronwen Williams thể hiện lại không đáp ứng được kỳ vọng.

Mexico sớm vượt lên từ phút thứ 9 khi Julian Quinones tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự Nam Phi để mở tỷ số. Đến phút 67, Raul Jimenez ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà.

Điều đáng nói là dấu ấn lớn nhất mà Nam Phi để lại không đến từ chuyên môn. Trận đấu khép lại với ba thẻ đỏ, trong đó đại diện châu Phi nhận tới hai. Hình ảnh một đội bóng thiếu ý tưởng trong tấn công, mắc sai lầm ở phòng ngự và liên tục vướng vào những tình huống phạm lỗi trở thành điểm nhấn đáng quên trong ngày World Cup trở lại với họ.

Sau lượt trận đầu tiên, Nam Phi đứng cuối bảng A. Cuộc đối đầu với CH Czech ở lượt đấu tiếp theo vì thế mang ý nghĩa bản lề với tham vọng đi tiếp của đại diện châu Phi. Đây cũng là cơ hội để họ cứu vãn hình ảnh sau màn trình diễn khiến ngay cả những người bình luận trên truyền hình quê nhà cũng không biết phải nói gì.