Cảm xúc vỡ òa của tuyển Hàn Quốc khi thắng ngược CH Czech

Trái ngược với niềm vui của đội tuyển Hàn Quốc là nỗi thất vọng của các cầu thủ áo trắng. CH Czech mới là những người vượt lên dẫn trước sau bàn thắng của Ladislav Krejci. Đáng tiếc là đại diện châu Âu không thể giữ được lợi thế.