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Thể thao World Cup 2026

Cảm xúc vỡ òa của tuyển Hàn Quốc khi thắng ngược CH Czech

  • Thứ sáu, 12/6/2026 11:46 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ở trận đấu thứ hai bảng A World Cup 2026 giữa Hàn Quốc và CH Czech, các cầu thủ áo đỏ chơi đầy quả cảm để lội ngược dòng giành chiến thắng với tỷ số 2-1.

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Các cầu thủ Hàn Quốc bất ngờ bị CH Czech vượt lên dẫn 1-0 ngay đầu hiệp hai. Tuy nhiên, đại diện châu Á cũng không mất nhiều thời gian để gỡ hòa 1-1 do công của Hwang In-beom ở phút 67.
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Đến phút 80, cầu thủ vào sân thay người trong hiệp hai, Oh Hyeon-gyu ghi bàn nâng tỷ số 2-1. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Hàn Quốc lội ngược dòng thành công để đánh bại CH Czech, qua đó tạm thời leo lên ngôi nhì bảng A.
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Ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, nhiều cầu thủ Hàn Quốc không thể kìm nén được cảm xúc của mình. Đại diện châu Á vừa trải qua hơn 90 phút thi đấu căng thẳng để giành chiến thắng.
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Chiến thắng này giúp tuyển Hàn Quốc nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp ở bảng A. Thầy trò Hong Myung-bo sẽ chạm trán Mexico vào sáng 19/6 ở lượt trận thứ hai.
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Trái ngược với niềm vui của đội tuyển Hàn Quốc là nỗi thất vọng của các cầu thủ áo trắng. CH Czech mới là những người vượt lên dẫn trước sau bàn thắng của Ladislav Krejci. Đáng tiếc là đại diện châu Âu không thể giữ được lợi thế.
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Thành viên ban huấn luyện tuyển Hàn Quốc và các cầu thủ ngoài sân vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. Các học trò của ông Hong Myung-bo thể hiện bản lĩnh để giành chiến thắng dù bị dẫn trước ngay đầu hiệp hai.
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Thành viên ban huấn luyện tuyển Hàn Quốc thậm chí còn dành tặng cho Oh Hyeon-gyu một cái hôn sau khi anh ghi bàn thắng quyết định giúp đội nhà giành chiến thắng chung cuộc 2-1.
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Khoảnh khắc vỡ òa hạnh phúc của tuyển Hàn Quốc thể hiện tinh thần đoàn kết tuyệt vời và khát khao chiến thắng mãnh liệt tại World Cup 2026.
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Nụ cười vẫn nở trên môi Son Heung-min dù anh vừa trải qua một trận đấu không tốt. Trong khoảng thời gian có mặt trên sân, cựu cầu thủ Tottenham Hotspur bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn.
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Các cổ động viên tuyển Hàn Quốc được tận hưởng niềm vui chiến thắng sau trận đấu đầu tiên của thầy trò Hong Myung-bo trên đất Bắc Mỹ.
Cầu thủ Hàn Quốc ghi bàn sau khi loại bỏ toàn bộ hàng thủ CH Czech Hwang In-beom thoát xuống thông minh, loại bỏ cả hậu vệ lẫn thủ môn CH Czech bằng động tác giả trước khi dứt điểm lạnh lùng gỡ hòa 1-1 cho Hàn Quốc.

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1 giờ trước 11:34 12/6/2026

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Huy Trưởng

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