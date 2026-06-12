Son Heung-min hứng cơn giận dữ từ fan Hàn Quốc

Màn trình diễn mờ nhạt trước CH Czech khiến Son Heung-min trở thành tâm điểm chỉ trích trên các diễn đàn Hàn Quốc, bất chấp chiến thắng 2-1 của đội nhà tại World Cup 2026.

Son đứng ngồi không yên ở những phút cuối trận.

Sáng 12/6, đội tuyển Hàn Quốc giành chiến thắng quan trọng 2-1 trước CH Czech ở bảng A World Cup 2026. Tuy nhiên, niềm vui chiến thắng không giúp Son Heung-min tránh khỏi làn sóng chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ quê nhà.

Cựu ngôi sao Tottenham Hotspur trải qua một trong những trận đấu đáng quên nhất trong màu áo đội tuyển. Son bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn và bị HLV thay ra ở phút 69 để nhường chỗ cho Oh Hyeon-gyu.

Ở những phút cuối trận, khi CH Czech dồn lên tấn công tìm bàn gỡ và Hàn Quốc làm mọi cách để bảo vệ cách biệt mong manh, Son liên tục đứng bật dậy bên ngoài đường biên theo dõi trận đấu với vẻ mặt căng thẳng. Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và diễn đàn FMKorea.

Thay vì nhận được sự cảm thông, đội trưởng tuyển Hàn Quốc lại trở thành mục tiêu công kích của nhiều cổ động viên. Một tài khoản mỉa mai: “Nếu anh chơi tốt hơn thì đã có thể ngồi xem với tâm trạng thư thái rồi”.

Một bình luận khác châm chọc: “Chuẩn bị nước và khăn đi. Đứng đó làm gì nữa?”. Trong khi đó, nhiều người cho rằng Son nên mất vị trí chính thức sau màn trình diễn đáng thất vọng. “Oh Hyeon-gyu chắc chắn phải đá chính”, một cổ động viên viết.

Hàn Quốc bảo vệ cách biệt mong manh và có 3 điểm đầu tiên ở World Cup.

Không ít ý kiến còn gay gắt hơn. “Từ giờ cứ ngồi dự bị thôi”, một tài khoản bình luận. Người khác chế giễu: “Bạn phù hợp với vai trò đội trưởng đội cổ vũ hơn”. Một cổ động viên thậm chí tuyên bố: “Nếu cảm thấy oan ức thì hãy trở lại Tottenham và chứng minh đi”.

Làn sóng chỉ trích phản ánh áp lực rất lớn dành cho Son Heung-min, người đã gánh vác kỳ vọng của bóng đá Hàn Quốc suốt gần một thập kỷ. Ở tuổi 34, ngôi sao số một của "Taeguk Warriors" đang bước vào giai đoạn cuối sự nghiệp quốc tế.

Dẫu vậy, giữa những lời chỉ trích vẫn xuất hiện các tiếng nói bảo vệ Son. Nhiều cổ động viên nhắc lại những đóng góp to lớn của anh cho đội tuyển quốc gia và cho rằng một trận đấu dưới sức không thể xóa nhòa những gì Son đã cống hiến.

Chiến thắng trước CH Czech giúp Hàn Quốc vươn lên vị trí thứ hai bảng A, có cùng 3 điểm và chỉ kém chủ nhà Mexico về hiệu số. Nhưng với Son Heung-min, áp lực có lẽ mới chỉ bắt đầu trước những trận đấu quyết định sắp tới.

Bàn thắng đầu tiên của World Cup 2026 Tiền đạo Julian Quinones ghi bàn thắng mở màn World Cup 2026 ở phút thứ 9, giúp Mexico mở tỷ số trong trận khai mạc với Nam Phi rạng sáng 12/6.