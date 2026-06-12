Shakira biến Italy thành trò cười ngày World Cup 2026 khai màn

Dù vắng mặt tại World Cup 2026, tuyển Italy vẫn bị nhắc tên khắp mạng xã hội khi người hâm mộ phát hiện Shakira xuất hiện ở nhiều kỳ World Cup hơn "Azzurri" trong 20 năm qua.

Shakira xuất hiện ở World Cup nhiều hơn tuyển Italy 20 năm qua.

World Cup 2026 khởi tranh tại Mexico vào ngày 12/6, mở màn cho hơn một tháng tranh tài sôi động trên khắp Bắc Mỹ. Tuy nhiên, dù không góp mặt tại giải đấu, đội tuyển Italy vẫn bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội theo cách chẳng mấy dễ chịu.

Nguyên nhân xuất phát từ sự xuất hiện của nữ ca sĩ nổi tiếng Shakira trong lễ khai mạc. Ngôi sao người Colombia tiếp tục đồng hành cùng ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, đánh dấu lần thứ 4 cô góp mặt tại một kỳ World Cup với vai trò nghệ sĩ biểu diễn.

Kể từ World Cup 2006 khi lên ngôi vô địch với chiến thắng trước Pháp, đội bóng áo thiên thanh liên tục đánh mất vị thế. Italy tham dự các kỳ World Cup 2010 và 2014 nhưng đều bị loại ngay từ vòng bảng. Đáng thất vọng hơn, nhà vô địch thế giới 4 lần vắng mặt liên tiếp ở các kỳ World Cup 2018, 2022 và 2026.

Trong khi đó, Shakira trở thành một phần ký ức của nhiều kỳ World Cup với những màn trình diễn được người hâm mộ nhớ mãi. Nữ ca sĩ từng tạo tiếng vang với các ca khúc gắn liền với giải đấu và tiếp tục xuất hiện tại lễ khai mạc năm nay.

Tại Mexico, dù màn biểu diễn của Shakira không tạo được sức hút mạnh mẽ như những lần trước, sự hiện diện của cô vẫn đủ để làm nóng không khí giải đấu.

Bàn thắng đầu tiên của World Cup 2026 Tiền đạo Julian Quinones ghi bàn thắng mở màn World Cup 2026 ở phút thứ 9, giúp Mexico mở tỷ số trong trận khai mạc với Nam Phi rạng sáng 12/6.