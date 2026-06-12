Trận khai màn World Cup 2026 gây phẫn nộ

Trận khai mạc World Cup 2026 giữa Mexico và Nam Phi bất ngờ khởi tranh muộn 6 phút, đủ để châm ngòi làn sóng chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ trên mạng xã hội.

Lễ khai mạc World Cup 2026 kéo dài khiến trận đấu bắt đầu muộn.

Theo lịch công bố, cuộc chạm trán trên sân Azteca phải bắt đầu lúc 13h00 (giờ địa phương). Tuy nhiên, tiếng còi khai cuộc chỉ vang lên vào lúc 13h06, khiến nhiều khán giả theo dõi trực tiếp không hài lòng. Trên mạng xã hội, hàng loạt ý kiến phàn nàn xuất hiện ngay khi đồng hồ điểm giờ thi đấu nhưng các cầu thủ chưa bắt đầu trận đấu.

Nguyên nhân của sự chậm trễ đến từ các hoạt động trước giờ bóng lăn. Ban tổ chức tổ chức lễ khai mạc với màn diễu hành cờ của toàn bộ 48 đội tuyển tham dự World Cup 2026. Sau đó, hai đội bước ra sân trong không khí sôi động của sân Azteca trước khi quốc ca được cử hành.

Dù khoảng thời gian chờ đợi chỉ kéo dài 6 phút, nhiều CĐV vẫn tỏ ra bức xúc. Một số người cho rằng việc trận đấu không diễn ra đúng giờ ngay ở ngày khai mạc là dấu hiệu thiếu chuyên nghiệp. Không ít bình luận mỉa mai xuất hiện trên nền tảng X, thậm chí có người lo ngại giải đấu sẽ còn gặp nhiều vấn đề tổ chức hơn nữa, đặc biệt tại các trận đấu diễn ra trên đất Mỹ.

Một CĐV mỉa mai: "Thật bất ngờ, trận đấu lại không bắt đầu đúng giờ", trong khi người khác bức xúc viết: "Chúng tôi được thông báo trận đấu diễn ra lúc 5 giờ sáng, vậy mà qua 4 phút vẫn chưa thấy bóng lăn". Thậm chí, có ý kiến gay gắt cho rằng: "Mới trận đầu tiên đã đá muộn, World Cup này có thể sẽ là một mớ hỗn độn".

Mexico khởi đầu thuận lợi.

Tuy nhiên, sự khó chịu của người hâm mộ nhanh chóng bị xua tan khi trận đấu trở nên hấp dẫn. Chỉ sau 9 phút bóng lăn, Julian Quinones ghi bàn thắng đầu tiên của World Cup 2026, giúp Mexico vượt lên dẫn trước sau sai lầm của hàng thủ Nam Phi.

Đội đồng chủ nhà tiếp tục kiểm soát thế trận và ấn định chiến thắng 2-0 nhờ pha đánh đầu của tiền đạo kỳ cựu Raul Jimenez trong hiệp hai. Trận đấu cũng trở nên nóng lên với 3 tấm thẻ đỏ được trọng tài rút ra.

Với màn khởi đầu thuận lợi trên sân nhà, Mexico phát đi thông điệp mạnh mẽ trong cuộc đua tiến sâu tại World Cup 2026 và được đánh giá là đối thủ đáng gờm ở vòng knock-out.

Bàn thắng đầu tiên của World Cup 2026 Tiền đạo Julian Quinones ghi bàn thắng mở màn World Cup 2026 ở phút thứ 9, giúp Mexico mở tỷ số trong trận khai mạc với Nam Phi rạng sáng 12/6.